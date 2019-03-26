26 Mart 2019, 10:51
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Altın Palmiye Ödül Törenine Katılan Dünyaca Ünlü Şarkıcı Alexandra Stan, Transparan Kıyafetiyle Geceye Damga Vurdu

Türk iş, sanat, basın ve televizyon dünyasının seçkin isimlerinin katılımıyla 6'ıncı Türkiye Altın Palmiye Ödülleri sahiplerini buldu. Geceye onur konuğu olarak katılan Alexandra Stan, transparan kıyafetiyle damga vurdu.

Türk iş, sanat, basın ve televizyon dünyasının seçkin isimlerinin katıldığı ve ünlü sanatçılar Alexandra Stan ve Akcent'in de onur konuğu olarak sahne aldığı 6. Türkiye Altın Palmiye Ödülleri sahiplerini buldu.

TRANSPARAN KIYAFETİYLE GECEYE DAMGA VURDU

Ödül töreninin ilerleyen saatlerinde sahneye Rumen şarkıcı Alexandra Stan, şarkılarıyla konuklara unutulmaz bir gece yaşattı. Güzel şarkıcının derin yırtmaçlı cesur sahne kıyafeti ise törene damga vurdu.

FENERBAHÇE FORMASIYLA DESTEK MESAJI VERMİŞTİ

Alexandra Stan, Fenerbahçe formasını giydi ve taraftara mesaj gönderdi. Alexandra Stan, çektiği videoda "Fenerbahçe için kampanyaya destek ol" dedi. Alexandra Stan'ın bu çağrısı sosyal medyada coşku yarattı.

Fenerbahçe, Türkiye, Magazin



YORUMLAR (11)
YOSUN: Vücudunu Sanatinin Önüne Çikarmak ACİZLİKTİR....BECERİKSİZLİKTİR
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MURAT: ÇOK GÜZEL YAAAA
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ASLI: BİZİM KEZBANLAR AĞIZLARI AÇIK BAKARLAR ŞİMDİ BU HATUNA.
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HASAN: Yazıklar olsun. Buna sanat diyene ve bunu icra edene.
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DOĞA: Yakışır fenere
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