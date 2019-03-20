Altın Palmiye Ödülleri Sahiplerini Bulacak

Altinpalmiye.com'un her yıl geleneksel düzenlediği Altın Palmiye Ödülleri sahiplerini buluyor. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Altın Palmiye Ödülleri bu yıl bir Altınbaş Holding markası olan Altower Ana sponsorluğunda gerçekleşecek.

Altower Ana sponsorluğunda 6. Golden Palm Awards 25 Mart Pazartesi akşamı Zorlu Center Raffles Hotel'de düzenlenen törenle ödüller sahiplerine verilecek. Türk ve dünya Kültür, Sanat, Müzik ve Televizyon Dünyasının seçkin isimlerinin ödüllendirildiği bu organizasyonda ödül kazananlar 05 Şubat - 25 Şubat tarihleri arasında www.altinpalmiye.com üzerinden yapılan halk oylamasında belirlendi. Her IP'den bir defa oy kullanılan ödül kategorileri için 1.970.995 oy kullanıldı.

"SANATIN VE SANATÇININ YANINDAYIZ"

Ülkemizde ve dünyada birçok başarılı projelere imza atan Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vakkas Altınbaş yaptığı açıklamada "Sanatın ve sanatçının yanında olduklarını belirterek, böylesine önemli ve uluslararası bir organizasyona ana sponsor olduğumuz için oldukça mutlu ve gururluyuz. 'Golden Palm Awards'a 'Altower' markamız ile sponsor olduk. Golden Palm Awards bizim için bir güzel bir fırsat oldu. Bu bağlamda sanatın ve sanatçının yanında olduğumuzu göstermek istedik. Altınbaş ailesi olarak ülkemiz adına ve markasına katkı sağlayacak her türlü organizasyon ve projelere destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

SOFU ALTINBAŞ-NEDİM DELİBAŞ-VAKKAS ALTINBAŞ

ÖZLEM YILDIZ SUNACAK

Dünyaca ünlü sanatçılar Alexandra Stan ve Akcent'in onur konuğu olarak sahne alacağı gecenin sunuculuğu Özlem Yıldız yapacak. Number1 TV Medya sponsorluğunda gerçekleşecek olan gece Genç TV ekranlarından 20:45 – 22:30 arasında canlı olarak ekranlara gelecek.

2019 ALTIN PALMİYE ÖDÜL HAK SAHİPLERİ

Yılın Erkek Pop Müzik Sanatçısı - Oğuzhan Koç

Yılın Kadın Pop Müzik Sanatçısı- Derya Uluğ

Yılın Erkek Fantezi Müzik Sanatçısı- Alişan

Yılın Kadın Fantezi Müzik Sanatçısı- Seda Sayan

Yılın Şarkısı- Edis - Yalan

Yılın Düeti - Mustafa Ceceli - Sinan Akçıl - Anlarsın

Yılın Rock Sanatçısı- Emre Aydın

Yılın Türk Halk Müziği Sanatçısı - Kubat

Tüm Zamanların En İyi Sinema Filmi - Düğün Dernek

Yılın Sinema Filmi - Müslüm

Yılın Erkek Sinema Oyuncusu - Erkan Petekkaya

Yılın Kadın Sinema Oyuncu - Gupse Özay

Tüm Zamanların En İyi Dizisi - Ezel Kerem Çatay

Yılın Aksiyon Dizisi - Çukur

Yılın Dram Dizisi - Avlu

Yılın Komedi Dizi Oyuncusu - Jessica May

Yılın Komedi Dizisi - İkizler Memocan

Yılın Erkek Dizi Oyuncusu - Oktay Kaynarca

Yılın Kadın Dizi Oyuncusu – Demet Evgar

Yılın Televizyon Kanalı – Show TV

Yılın Haber Kanalı - NTV

Yılın Kadın Haber Sunucusu – Nazlı Çelik

Yılın Erkek Haber Sunucusu – Cem Öğretir

Yılın Radyosu – Kral Pop

Yılın Gazetesi – Sabah

Yılın Sosyal Medya Fenomeni: Kafalar