Altın Palmiye Ödülleri Sahiplerini Bulacak

Altinpalmiye.com'un her yıl geleneksel düzenlediği Altın Palmiye Ödülleri sahiplerini buluyor. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Altın Palmiye Ödülleri bu yıl bir Altınbaş Holding markası olan Altower Ana sponsorluğunda gerçekleşecek.
Altower Ana sponsorluğunda 6. Golden Palm Awards 25 Mart Pazartesi akşamı Zorlu Center Raffles Hotel'de düzenlenen törenle ödüller sahiplerine verilecek. Türk ve dünya Kültür, Sanat, Müzik ve Televizyon Dünyasının seçkin isimlerinin ödüllendirildiği bu organizasyonda ödül kazananlar 05 Şubat - 25 Şubat tarihleri arasında www.altinpalmiye.com üzerinden yapılan halk oylamasında belirlendi. Her IP'den bir defa oy kullanılan ödül kategorileri için 1.970.995 oy kullanıldı.
"SANATIN VE SANATÇININ YANINDAYIZ"
Ülkemizde ve dünyada birçok başarılı projelere imza atan Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vakkas Altınbaş yaptığı açıklamada "Sanatın ve sanatçının yanında olduklarını belirterek, böylesine önemli ve uluslararası bir organizasyona ana sponsor olduğumuz için oldukça mutlu ve gururluyuz. 'Golden Palm Awards'a 'Altower' markamız ile sponsor olduk. Golden Palm Awards bizim için bir güzel bir fırsat oldu. Bu bağlamda sanatın ve sanatçının yanında olduğumuzu göstermek istedik. Altınbaş ailesi olarak ülkemiz adına ve markasına katkı sağlayacak her türlü organizasyon ve projelere destek olmaya devam edeceğiz" dedi.
ÖZLEM YILDIZ SUNACAK
Dünyaca ünlü sanatçılar Alexandra Stan ve Akcent'in onur konuğu olarak sahne alacağı gecenin sunuculuğu Özlem Yıldız yapacak. Number1 TV Medya sponsorluğunda gerçekleşecek olan gece Genç TV ekranlarından 20:45 – 22:30 arasında canlı olarak ekranlara gelecek.
2019 ALTIN PALMİYE ÖDÜL HAK SAHİPLERİ
Yılın Erkek Pop Müzik Sanatçısı - Oğuzhan Koç
Yılın Kadın Pop Müzik Sanatçısı- Derya Uluğ
Yılın Erkek Fantezi Müzik Sanatçısı- Alişan
Yılın Kadın Fantezi Müzik Sanatçısı- Seda Sayan
Yılın Şarkısı- Edis - Yalan
Yılın Düeti - Mustafa Ceceli - Sinan Akçıl - Anlarsın
Yılın Rock Sanatçısı- Emre Aydın
Yılın Türk Halk Müziği Sanatçısı - Kubat
Tüm Zamanların En İyi Sinema Filmi - Düğün Dernek
Yılın Sinema Filmi - Müslüm
Yılın Erkek Sinema Oyuncusu - Erkan Petekkaya
Yılın Kadın Sinema Oyuncu - Gupse Özay
Tüm Zamanların En İyi Dizisi - Ezel Kerem Çatay
Yılın Aksiyon Dizisi - Çukur
Yılın Dram Dizisi - Avlu
Yılın Komedi Dizi Oyuncusu - Jessica May
Yılın Komedi Dizisi - İkizler Memocan
Yılın Erkek Dizi Oyuncusu - Oktay Kaynarca
Yılın Kadın Dizi Oyuncusu – Demet Evgar
Yılın Televizyon Kanalı – Show TV
Yılın Haber Kanalı - NTV
Yılın Kadın Haber Sunucusu – Nazlı Çelik
Yılın Erkek Haber Sunucusu – Cem Öğretir
Yılın Radyosu – Kral Pop
Yılın Gazetesi – Sabah
Yılın Sosyal Medya Fenomeni: Kafalar
Derya Uluğ, Oğuzhan Koç, TV, Magazin