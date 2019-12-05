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Altın patenler buz üstünde

Altındağlı gençler buz pateni ile tanıştı.

05.12.2019 09:01 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:06Altın patenler buz üstünde
Altındağlı gençler buz pateni ile tanıştı. Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezlerine üye 350 genç, buz pistinde marifetlerini gösterdi.

Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezleri sayesinde ve sanatın çeşitli dallarıyla tanışan Altındağlı gençler, buz pateni sporuyla tanıştı. Gençlik Merkezi üyesi 350 Altındağlı genç, Altındağ Belediyesi Ali Ersoy Buz Pisti'nde güzel bir gün geçirdi. Gençlik merkezlerindeki etkinlik programlarında öğrenme kadar, eğlenmeye de önem verdiklerini belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Eğlenmeden öğrenme olmaz. Gençlerimizi yaşlarına ve zevklerine uygun etkinliklerle eğlendirerek, hem okula hem de hayata hazırlıyoruz. Eğlenerek öğrenmelerini, hayattan keyif almalarını çok önemsiyoruz. Buz pateni sporuyla tanışmak da onlar için hem bir ders, hem de eğlence Burada mutlu olmaları, yüzlerinin gülmesi çok güzel" dedi.

Çocuklara spor teşviği

Altındağlı çocuklar ve gençlerin geleceği için çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan Balcı, "Altındağ'daki 17 Gençlik Merkezi'ne üye gençlerimiz, daha önce denemediği buz pateni sporuyla tanışma imkanı buldu. Bu sporda ilerlemek isteyen, başarılı olmak isteyen gençlerimiz var. Bunları görmek bizi çok mutlu ediyor. Bu imkanlardan tüm çocuklarımız faydalansın istedik. Bugün değişik bir gün yaşadılar. Çok eğlendiler, çok keyif aldılar. Onların yüzündeki gülümseme her şeye değer" ifadelerini kullandı.

"Farklı bir gün yaşadık"

Buz pateni ile tanışan Özkent Akbilek Gençlik Merkezi üyesi Zeynep Dilara Aydın (9), paten kaymayı çok sevdiğini söyledi. Farklı bir gün yaşadığını söyleyen Zeynep, "Bugün burada olduğum için çok mutluyum. Bize bu imkanları sunan herkese çok teşekkür ederim." dedi. Mert Yiğit Güneş (10) ise "İlk başta çok heyecanlandım ama sonra alıştım. Çok zevkli bir spormuş. Merkezimiz sayesinde çok şey öğreniyoruz" diyerek duygularını ifade etti. - ANKARA

Altındağ Belediyesi, Ali Ersoy, Altındağ, Güncel

Kaynak: İHA

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