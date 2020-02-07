'Altın Pırlanta Fırsat Günleri' yüzde 70'e varan indirimlerle başladı

İSTANBUL'da bugün başlayan 'Altın Pırlanta Fırsat Günleri'nde yüzde 30'dan başlayıp yüzde 70'e varan indirimler ile tüketicilerle buluşuyor. 25 üretici firmanın yer aldığı organizasyonda altın, pırlanta, elmas ve saatler satışa sunuluyor.

Esfa Fuarcılık tarafından Sevgililer Günü'ne özel olarak düzenlenen fuar 7-14 Şubat tarihleri arasında Aqua Florya Crowne Plaza'da gerçekleşecek. Sevgililer Günü'ne özel olarak düzenlenen ve 25 üretici firmanın yer alacağı dev organizasyonda birbirinden değerli mücevherler, 8 taksit imkanıyla yüzde 70'e varan indirimlerle satışa sunuluyor. Ayrıca tamir ve bakım atölyesinin de yer alacağı 'Altın Pırlanta Fırsat Günleri'nde ziyaretçiler eski mücevherlerini ücretsiz temizletip, tamir ettirebilecek.

MÜCEVHERDE YÜZDE 70'E VARAN İNDİRİM

Üreticiden tüketiciye, sertifikalı ve garantili mücevherlerin, 8 taksit imkanıyla yüzde 40'tan başlayan ve yüzde 70'e varan indirimlerle satılacağı etkinlikte, yüzükler, kolyeler, küpeler ve setler bulmak mümkün. Sevgililer Günü vesilesiyle düzenlenen fuara evlilik hazırlığında olan çiftler de düğün alışverişi için indirimden faydalanmak üzere katılım gösteriyor.

"SEVGİLİLER GÜNÜ ÖNCESİ HEDİYE ALMAK İSTEYENLER İLGİ GÖSTERDİ"

Etkinlikte üretici ve toptancı firmaların, mücevherleri aracısız fiyatlarla satışa sunacağını ve bu sebeple düzenlen organizasyonun hediye almak isteyenler için büyük bir fırsat olduğunu belirten Esfa Fuarcılık sahibi Faruk Aşık, "Bu etkinlik ile üretici firmaları tüketicilerle buluşturarak üretici firmaların stoklarını eritmesini, tüketicilerin de uygun fiyata mücevher satın almasını hedefliyoruz" dedi. "Etkinlik süresince satılacak tüm mücevherlerin üretici firmalar tarafından garantili ve sertifikalı olacağına dikkat çeken Faruk Aşık, "Sevgililer Günü'ne özel düzenlediğimiz Altın Pırlanta Fırsat Günleri'nde her bütçeye uygun mücevher bulmak mümkün. Sevdiklerine değerli ve unutulmaz bir hediye vermek isteyen herkesi etkinliğimize bekliyoruz" dedi.

- İstanbul