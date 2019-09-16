Altın Portakal'dan Selma Güneri ve Ahmet Mekin'e onur ödülü

Bu yıl 56'ncısı düzenlenecek Antalya
Altın Portakal Film Festivali'nin onur ödüllerinin sinema sanatçıları Selma Güneri ve Ahmet Mekin'e verileceği bildirildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 26 Ekim'de başlayacak ve "öze dönüş" temasıyla gerçekleşecek 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin onur ödülü sahiplerinin belli olduğu belirtildi.
Açıklamada, onur ödüllerinin bu yıl, henüz 14 yaşındayken ilködülünü Antalya'da alan, böylece festival tarihinin Altın Portakallı engenç oyuncusu olan Selma Güneri ile "Düğün"den "SelviBoylum, Al Yazmalım"a, rol aldığı sayısız klasik ile sinemamızın enönemli jönlerinden ve karakter oyuncularından biri olan AhmetMekin'e verileceği kaydedildi.
Ödüllerini açılış töreninde alacak iki ustaoyuncunun, festival kapsamında Antalyalılara özel bir sohbete dekatılacağı vurgulandı.