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Altın Portakal'dan Selma Güneri ve Ahmet Mekin'e onur ödülü

Bu yıl 56'ncısı düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin onur ödüllerinin sinema sanatçıları Selma Güneri ve Ahmet Mekin'e verileceği bildirildi.

16.09.2019 16:06Altın Portakal'dan Selma Güneri ve Ahmet Mekin'e onur ödülü
Bu yıl 56'ncısı düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin onur ödüllerinin sinema sanatçıları Selma Güneri ve Ahmet Mekin'e verileceği bildirildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 26 Ekim'de başlayacak ve "öze dönüş" temasıyla gerçekleşecek 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin onur ödülü sahiplerinin belli olduğu belirtildi.
Açıklamada, onur ödüllerinin bu yıl, henüz 14 yaşındayken ilk
ödülünü Antalya'da alan, böylece festival tarihinin Altın Portakallı en
genç oyuncusu olan Selma Güneri ile "Düğün"den "Selvi
Boylum, Al Yazmalım"a, rol aldığı sayısız klasik ile sinemamızın en
önemli jönlerinden ve karakter oyuncularından biri olan Ahmet
Mekin'e verileceği kaydedildi.
Ödüllerini açılış töreninde alacak iki usta
oyuncunun, festival kapsamında Antalyalılara özel bir sohbete de
katılacağı vurgulandı.

Selma Güneri, Ahmet Mekin, Antalya, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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