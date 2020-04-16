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Altın rekor yükselişini sürdürüyor

Küresel piyasalardaki dalgalanmalarla beraber gram altın 381 liradan, çeyrek altın ise 626 liradan işlem görüyor.

16.04.2020 10:25 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:25
Altın rekor yükselişini sürdürüyor
Küresel piyasalardaki dalgalanmalarla beraber gram altın 381 liradan, çeyrek altın ise 626 liradan işlem görüyor.
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve koronavirüs salgınının piyasalara etkisiyle altın yükselmeye devam ediyor. Ons fiyatlarındaki artışın dolar kurundaki hareket ile birleşmesiyle iç piyasada altının gram satış fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesinde bulunuyor.
Gram altın 381 liraya yükselirken, çeyrek altın ise 626 liradan satılıyor. Yarım altın bin 252 liradan, tam altın 2 bin 455 liradan, Cumhuriyet altını ise 2 bin 526 liradan işlem görüyor.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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