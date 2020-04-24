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Altın sarısı kanola tarlaları göz kamaştırıyor

Edirne'de tarlalarda çiçek açan kanola bitkisi görsel şölen sunuyor.

24.04.2020 10:22 | Son Güncelleme: 24.04.2020 10:29
Altın sarısı kanola tarlaları göz kamaştırıyor
Edirne'de tarlalarda çiçek açan kanola bitkisi görsel şölen sunuyor.
Ayçiçeğinden önce tarlaları sarıya boyayan kanola rengiyle göz kamaştırıyor ve kahverengi toprağı bir halı gibi örten sarısıyla güneşi çağrıştırıyor.
Önceki yıllarda fotoğraf tutkunlarının sıklıkla çekim yaptığı yerlerden olan kanola tarlaları da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tenhalaştı. Geçmişte özellikle hafta sonları kalabalık olan tarlalarda bu sene fotoğraf çekenlerin sayısı oldukça azaldı. Fotoğraf çekmek için tarlaya gelenlerden bazılarının Kovid-19 salgını nedeniyle maske kullandıkları dikkati çekti.
Tarlalarda objektife gülümseyen fotoğrafseverler, pencerelerden gördükleri güzel sarı tarlaların adeta kendilerini davet ettiğini ifade ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Edirne, Güncel , Haber
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