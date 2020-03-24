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Altın sert yükselişinin ardından tarihi rekorunu yeniledi

Altının gramı 335 liraya ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

24.03.2020 11:55 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:55
Altın sert yükselişinin ardından tarihi rekorunu yeniledi
Altının gramı 335 liraya ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.
Altın sert yükselişini ardından tarihi rekorunu kırdı. En son 24 Şubat tarihinde 333 lira ile en yüksek seviyesini gören altın, bugün sert yükselişini sürdürerek tüm zamanların en yüksek düzey olan 335 lirayı test etti. Kürssel piyasada altının ons fiyatı ise bin 585 dolar civarında seyrediyor. Geçtiğimiz hafta ons fiyatı bin 490 seviyelerinde seyretmişti. Bu hafta ibre yukarı yönlü hareket edince, iç piyasa da yükseliş olarak yansıdı. Şu sıralarda gram altın 333 liradan satılıyor.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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