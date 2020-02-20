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Altın tarihi zirvede

24 ayar altının gram fiyatı 317 liraya ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.

20.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:50Altın tarihi zirvede
24 ayar altının gram fiyatı 317 liraya ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.
Altındaki yükseliş tüm zamanların zirvesine ulaştı. Bin 618 liraya fırlayan ons altın, iç piyasada gram altının fiyatlarını tavana çekti. Dolar kurunun etkisiyle de iç piyasada gram altın 317 liraya ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Altındaki bir önceki tarihi rekor geçtiğimiz yılın Ağustos ayında 316 lira ile yaşanmıştı. Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 95 liradan, 22 Ayar Bilezik (Gr.) 288 liradan, Lira (Tam) Ziynet 2 bin 36 liradan, Yarım Ziynet bin 39 liradan ve Çeyrek Ziynet 519 liradan satılıyor.
(İHA)

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Kaynak: İHA

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