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Altın uçuyor, çeyrek altın 613 lira oldu

Gram altındaki yükselişle çeyrek altın fiyatı 613 liraya ulaşarak tarihi zirvesini gördü.

14.04.2020 10:25 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:25
Altın uçuyor, çeyrek altın 613 lira oldu
Gram altındaki yükselişle çeyrek altın fiyatı 613 liraya ulaşarak tarihi zirvesini gördü.
Küresel piyasalardaki dalgalanmalardan dolayı ons altın bin 700 doların üzerine çıktı. İç piyasada ise gram altının 374 lirayı ulaşarak rekor seviyeye yükseldi. Gram altındaki yükselişle çeyrek altın fiyatı da 613 liraya çıkarak tarihi zirveye yükseldi. Yarım altın bin 224 liradan, tam altın 2 bin 400 liradan, Cumhuriyet altını ise 2 bin 470 liradan işlem görüyor.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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