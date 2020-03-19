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Altın ve petrol birlikte yükseldi

Covid-19 salgını etkisiyle sert düşen altın ve petrol fiyatları, Avrupa Merkez Bankası'nın 750 milyar euroluk tahvil alım programını açıklamasının ardından yükseldi.

19.03.2020 17:55 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:55
Altın ve petrol birlikte yükseldi

Covid-19 salgını etkisiyle sert düşen altın ve petrol fiyatları, Avrupa Merkez Bankası'nın 750 milyar euroluk tahvil alım programını açıklamasının ardından yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye 'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 4.70 artarak 26.05 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 12.32 artarak 22.88 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 3.21 artışla 12.15 dolardan,

altın, yüzde 0.96 artışla 1,492.20 dolardan,

bakır, yüzde 0.79 artışla 2.16 dolardan,

platin, yüzde 0.76 düşüşle 600.40 dolardan ve

paladyum yüzde 9.80 artışla 2,1559 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 311 liraya, çeyrek altın 511 liraya, Cumhuriyet altını da 2,082 liraya yükseldi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Avrupa Merkez Bankası, Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi

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