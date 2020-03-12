Altın ve petrol fiyatları birlikte düştü
ABD'nin seyahat kısıtlaması ve küresel düzeyde birçok ekonomik etkinliğin iptal edilmesine bağlı olarak ortaya çıkan talep endişeleriyle altın ve petrol fiyatları birlikte düştü.
12.03.2020 18:05 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:05
ABD'nin seyahat kısıtlaması ve küresel düzeyde birçok ekonomik etkinliğin iptal edilmesine bağlı olarak ortaya çıkan talep endişeleriyle altın ve petrol fiyatları birlikte düştü.
ABD Başkanı Donald Trump Covid-19 salgını nedeniyle Avrupa 'ya geçici olarak 30 gün süreceğini belirttiği bir seyahat yasağı getirmişti.Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 6.09 düşerek 33.61 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 5.06 düşerek 31.31 dolardan işlem görüyor.Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 5.25 düşüşle 15.89 dolardan,altın, yüzde 3.72 düşüşle 1,581.20 dolardan,bakır, yüzde 1.52 düşüşle 2.46 dolardan,platin, yüzde 8.03 düşüşle 798.50 dolardan vepaladyum yüzde 13.29 düşüşle 1,933.10 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 319 liraya, çeyrek altın 523 liraya, Cumhuriyet altını da 2,162 liraya geriledi.
Kaynak: DHA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Avrupa, Ekonomi
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