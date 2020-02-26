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Altın ve petrol fiyatları geriledi

Altın fiyatları ABD'nin salgın endişelerini artırmasının ardından düşerken petrol fiyatları da geriledi.

26.02.2020 18:22 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:22Altın ve petrol fiyatları geriledi

Altın fiyatları ABD'nin salgın endişelerini artırmasının ardından düşerken petrol fiyatları da geriledi.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19 salgını sebebiyle 3,000'e yakın kişi hayatını kaybederken, salgından etkilenenlerin sayısı da 80,000'e yaklaştı.

ABD'de bulunan Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri salgının tüm ülkede yayılabileceği ihtimaline karşı ABD'lileri uyarmıştı.

Petrol fiyatları artan Covid-19 endişesiyle  gün içinde yüzde 2.0'den fazla gerileyerek 2019'un başından bu yana en düşük seviyeye düştü.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 0.96 düşerek 54.42 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.48 düşüşle 49.66 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 2.10 düşüşle 17.81 dolardan,

altın, yüzde 1.13  düşüşle 1,631.20 dolardan,

bakır, yüzde 0.39 düşüşle 2.56 dolardan,

platin, yüzde 1.90 düşüşle 914.60 dolardan ve

paladyum yüzde 0.53 düşüşle 2,633.70 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 323 liraya, çeyrek altın 529 liraya, Cumhuriyet altını da 2,188 liraya yükseldi.



Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel

Kaynak: DHA

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