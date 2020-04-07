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Altın ve petrol fiyatları yatay

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya ile diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun Perşembe gününe doğru petrol fiyatları yatay hareket ediyor.

07.04.2020 17:34 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:34
Altın ve petrol fiyatları yatay

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya ile diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun Perşembe gününe doğru petrol fiyatları yatay hareket ediyor.

Ekonominin desteklenmesi için onlarca ülkede alınan önlemlerin açıklanmasının da etkisiyle 1,650 doları aşan altın fiyatları da bu düzeylerde tutunuyor.

Brent ham petrolünün varil fiyatı yüzde 1.05 artışla 33.62 dolara, ABD Batı Teksas hafif ham petrolünün varil fiyatı da yüzde 1.52 artışla 30.79 dolara yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 1.01 artışla 15.16 dolardan,

altın, yüzde 0.45 düşüşle 1,652.61 dolardan,

bakır, yüzde 1.29 artışla 4,904.50 dolardan,

platin, yüzde 0.04 düşüşle 740.42 dolardan,

paladyum yüzde 2.58 artışla 2,223.89 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise gram altın 358 liradan, çeyrek altın 521 liradan, Cumhuriyet altını da 2,142 liradan satılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) ABD'den hiçbir zaman petrol üretimini kısmasını istemediğini söyledi.

Covid-19 gelişmelerine ilişkin günlük basın açıklaması sırasında soruları yanıtlayan Trump, OPEC'in, önümüzdeki günlerde yapacağı toplantı sonrasında ABD'li petrolcülerden üretimi kısmalarını stemesi durumunda, bunu değerlendireceğini vurguladı.

Trump ayrıca, Covid-19 salgınının ortaya çıkmasından bu yana ortaya çıkan büyük talep gerilemesi nedeniyle üretimin zaten yüzde 40 dolayında kısıldığının da altını çizdi.

OPEC ile Rusya önderliğindeki ülkelerin oluşturduğu OPEC+ Grubu, geçen hafta piyasanın çalkalanmasının ardından üretim kesintisi hakkında görüşmeye başladılar; ancak, ABD başta olmak üzere OPEC üyesi olmayan ülkelerin de üretim kısıntısına katılmasını istiyorlar.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, petrol piyasalarında çok büyük bir "yapısal arz fazlası" bulunduğunu, buna bir çözüm bulunacağını söyledi.

G20 dönem başkanı Suudi Arabistan ve IEA'nın çağrılarıyla, G20 enerji bakanları, enerji piyasalarında istikrarın sağlanması için atılacak adımları görüşmek üzere Cuma günü olağanüstü toplantı yapacak. Video konferans yolu ile yapılacak toplantıyı ilk olarak ABD Enerji Bakanı Dan Brouillette duyurmuştu.

Financial Times'ın toplantıya ilişkin sorularını yanıtlayar Birol, toplantının amacının krizde enerji piyasalarını korumanın bir yolunu bulmak olacağını vurguladı ve ekledi:

"Petrol piyasasında Covid-19 salgınının yol açtığı çok büyük bir yapısal arz fazlası var. Bu arz fazlası global ekonominin istikrarı ve sektördeki milyonlarca işçinin istihdamı için çok önemli etkileri olacak düzeylere ulaştı. G20'in ana görevi dünya piyasalarının finansal ve ekonomik istikrarını sağlamak ve sürdürmek ve bu toplantı bu misyon ile tam uyumlu" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Rusya, Opec, Ekonomi
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