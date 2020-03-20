Altın ve petrol fiyatları yükselişte

ABD Başkanı Donald Trump'ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer üretici ülkeler arasındaki fiyat savaşına müdahale edebileceğini ima eden açıklamasının ardından petrol fiyatları toparlanırken, altın da yeniden artan güvenliliman arayışlarına bağlı olarak hafif yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 0.88 artarak 28.72 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.7 artarak 25.65 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 5.00 artışla 12.72 dolardan,

altın, yüzde 1.90 artışla 1,501.24 dolardan,

bakır, yüzde 0.79 artışla 2.16 dolardan,

platin, yüzde 5.37 artışla 622.97 dolardan ve

paladyum yüzde 2.29 artışla 1,690.72 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 313 liraya, çeyrek altın 512 liraya, Cumhuriyet altını da 2,104 liraya yükseldi.

Kaynak: DHA