Altın ve Pırlanta Fırsat Günleri'nde, 595 liradan başlayan fiyatlarla yüzük, kolye, küpe, bileklik, set, mini set olmak üzere on binlerce altın, pırlanta, renkli değerli taş ürün alıcılarını bekliyor.

Florya'da bulunan Crowne Plaza'da "Altın ve Pırlanta Fırsat Günleri" başladı. 14 Şubat Cuma günü sona erecek etkinlik, 11.00-20.30 saatleri arasında ziyaretçilere kapılarını açık tutacak.

"Altın ve Pırlanta Fırsat Günleri"nde 595 liradan başlayan fiyatlarla yüzük, kolye, küpe, bileklik, set, mini set olmak üzere on binlerce altın ve pırlanta, renkli değerli taş ürün alıcılarını bekliyor.

Fuarın en pahalı ürünleri arasında yer alan orta taşı 44 karatlık zümrütten, 8,77 karat pırlantadan oluşan 600 bin lira değerindeki gerdanlık, 350 bin liradan satışa sunuyor. 44 karatlık pırlantadan oluşan 650 bin liralık set ise 325 bin liradan alıcısına verilecek.

Etkinlikte 595 liradan başlayıp 150 bin liraya kadar çıkan pırlanta yüzükler dikkati çekerken, baget pırlanta yüzükler 3 bin lira ile 60 bin lira arasında değişiyor. 14 ayar altın kelepçeler 2 bin lira ile 6 bin lira arasında satılıyor.

Elmas ürünler de etkinlikte yoğun ilgi görüyor. Elmas yüzükler 600 liradan başlayıp, 15 bin liraya kadar çıkıyor. Bir firmada, emsali olmayan elmas taç ise 60 bin liradan alıcısını bekliyor.

Etkinliğin tasarım ürünleri arasında yer alan 181 gram altından oluşan şal, 75 bin liradan 57 bin liraya düşmüş bulunuyor. 25 firmanın katıldığı Altın ve Pırlanta Fırsat Günleri'nde, ikinci el ürünler de alınıp satılıyor. İkinci el ürünler, 700 liradan başlayıp 20 bin liraya kadar çıkıyor.

"Yüzde 60 net indirim yapıyoruz"

Etkinliğe katılan firma temsilcisi Fehmi Koçhisarlı, üreticiden halka, aracısız kesin satış yaptıklarını, fiyatların da bundan dolayı uygun olduğunu belirterek, "Her ürün gamında üretimimiz mevcut. Maliyetinin altına sattığımız ürünler var. Yüzde 60 net indirim yapıyoruz. 600 liradan başlayan elmas yüzüklerimiz bulunuyor. 14 Şubat Sevgililer Gününe özel sevdiklerinize bir ürün alacaksanız, kalıcı bir şey istiyorsanız, bizi ziyaret etmenizi tavsiye ederim." diye konuştu.

Firma temsilcisi Atakan Ruhbaş, ürün fiyatlarında fuara özel yüzde 60'a varan indirim yaptıklarını, 595 liradan 350 bin liraya kadar her kesime hitap eden ürünlerin bulunduğunu söyledi.

Etkinlik ziyaretçilerinden Hasret Yüksel, fuarı takip ettiklerini, güzel indirimlerin olduğunu söyledi. Emir Cihan Yüksel ise annesi için yüzük baktıklarını, uzun süredir fiyatları araştırdıklarını, etkinlikteki ürünlerin piyasaya göre daha uygun olduğunu dile getirdi.

Burcu Parlak da doğum günü yaklaşan annesi için yüzük baktığını, fiyatların uygun olduğunu ifade ederek, etkinliği herkesin ziyaret etmesini tavsiye etti.

Kaynak: AA