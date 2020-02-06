Altın veri ile düştü, petrol aşı ile yükseldi

ABD'de açıklanan olumlu ekonomik veriler doları desteklerken, altın fiyatlarını düşürdü. Coronavirüs aşısı geliştirilmekte olduğuna ilişkin haberlerin de etkisiyle küresel piyasalarda artan risk iştahı petrol fiyatlarını destekledi.

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch Ratings ise, yeni tip coronavirüsün Çin ekonomisi üzerindeki etkisinin, 2003 yılındaki SARS virüsünden daha sert olacağı uyarısı yaptı.

Petrol fiyatları, Birleşik Krallık'ta bir üniversite olan Imperial College London'da bulunan bilim insanlarının Çarşamba günü coronavirüs için 14 gün içerisinde aşı geliştirebileceklerini iddia etmelerinin ardından yükselişe devam ediyor.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.86 artışla 56.31 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 2.25 artışla 51.89 dolardan işlem görüyor.

Küresel Emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.39 artışla 17.67 dolardan,

- altın, yüzde 0.24 düşüşle 1,558.90 dolardan,

- bakır, yüzde 1.38 artışla 2.61 dolardan,

- platin, yüzde 0.31 düşüşle 984.00 dolardan ve

- paladyum yüzde 0.70 artışla 2,343.00dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 299 liraya, çeyrek altın 489 liraya, Cumhuriyet altını da 2,022 liraya geriledi.