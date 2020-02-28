Altın yatay,  petrol geriledi

Altın fiyatları Covid-19'un etkisini sürdürmesi sebebiyle yatayken, petrol düşüşte.Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19 sebebiyle Güney Kore ülke genelinde virüsten etkilenenlerin sayısının 2 bin 22 kişiye ulaştığını açıkladı; ülkede 16 kişi hayatını kaybederken son 24 saat içinde yeni bir ölüm bildirilmedi. Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, dünya çapında 2,800'den fazla insanın ölümüne sebep olan Covid-19 nedeniyle 2020 için küresel petrol talebi beklentilerinin daha da düşürülebileceğini belirtirken petrol fiyatlarındaki düşüş Perşembe günü yüzde 5.0'e yaklaştı. Haftalık düşüşü ise yüzde 12'yi geçti ve dört yılı aşkın süredir en büyük haftalık düşüşü yaşandı.Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 2.68 düşerek 50.68 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 3.25 düşüşle 45.56 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 3.41 düşüşle 17.13 dolardan,

altın, yüzde 0.59 düşüşle 1,632.80 dolardan,

bakır, yüzde 1.59 düşüşle 2.53 dolardan,

platin, yüzde 2.04 düşüşle 887.00 dolardan ve

paladyum yüzde 0.32 düşüşle 2,703.00 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 328 liraya, çeyrek altın 536 liraya, Cumhuriyet altını da 2,218 liraya yükseldi.