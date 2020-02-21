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Altın yedi yılın zirvesinde, petrol düştü

Altın fiyatları yedi yılın zirvesine yükselirken, petrol talep endişeleriyle birlikte geriledi.

21.02.2020 09:48 | Son Güncelleme: 21.02.2020 09:48Altın yedi yılın zirvesinde, petrol düştü

Altın fiyatları yedi yılın zirvesine yükselirken, petrol talep endişeleriyle birlikte geriledi.

Son gelişmelerde; Çin'de ortaya çıkan Covid-19 salgını nedeniyle 2,236 kişinin yaşamını yitirdiği, 75,465 kişinin de salgından etkilendiği bildirildi.

Covid-19 salgını vakalarının Güney Kore'de de artmasının ardından yatırımcıların güvenli limana yönelmesiyle altın fiyatları yedi yılın zirvesine ulaştı.

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve lidrerliğini Rusya'nın yaptığı diğer petrol üeritici ülkelerin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun, Mart ayına planlanan toplantıyı öne almayacağını açıkladı.

Novak, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, küresel petrol üreticilerinin OPEC ve birlikte hareket eden ülkelerin Mart ayında planlanan toplantıdan önce biraraya gelmesinin artık mantıklı olmadığını anladıklarını söyledi.

Petrol fiyatları, Çin'in ekonomiyi canlandırmak amacıyla gerçekleştirdiği uygulamaların ardından Perşembe günü bir ayın en yüksek düzeyine yaklaşmışken, talep endişeleri ardından düştü.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.03 gerileyerek 58.70 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.95 düşüşle 53.37 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.96 artışla 18.49 dolardan,

altın, yüzde 0.72 artışla 1,632.30 dolardan,

bakır, yüzde 0.29 düşüşle 2.58 dolardan,

platin, yüzde 0.38 artışla 982.70 dolardan ve

paladyum yüzde 0.34 artışla 2,582 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 320 liraya, çeyrek altın 524 liraya, Cumhuriyet altını da 2,166 liraya yükseldi.



Çin Halk Cumhuriyeti, Opec, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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