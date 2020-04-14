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Altın yedi yılın zirvesinde, petrol yatay

Küresel ekonomide durgunluğun öngörülenden de sert olacağına ilişkin beklentilerin artamısı, buna karşın başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere, dünyanın en büyük merkez bankalarının piyasalara büyük miktarda likidite sağlamasıyla, altın vadeli fiyatları 1,777 dolar ile yedi yılın...

14.04.2020 09:35 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:35
Altın yedi yılın zirvesinde, petrol yatay

Küresel ekonomide durgunluğun öngörülenden de sert olacağına ilişkin beklentilerin artamısı, buna karşın başta ABD Merkez Bankası ( Fed ) olmak üzere, dünyanın en büyük merkez bankalarının piyasalara büyük miktarda likidite sağlamasıyla, altın vadeli fiyatları 1,777 dolar ile yedi yılın zirvesine yükseldi. Analistlere göre, likidite bolluğuna karşın faizlerin çok düşük olması nedeniyle yatırımcılar altını tercih ediyor.

Küresel piyasalardaki bu gelişmeler sonrası, Cumhuriyet altını 2,450 lira sınırına dayanırken, çeyrek altın da 610 liranın üzerine çıktı.

Petrol fiyatları ise, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya'nın önderliğindeki petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun üretim kısıntısı anlaşmasının ardından yükseldikten sonra yatay hareket ediyor.

OPEC+ Grubu Cuma günü, Covid-19 salgınıyla önemli ölçüde düşen fiyatların yönünü yukarıya çevirmek için üretimlerini günde 10 milyon varil kısacak anlaşma sağladı. Anlaşmaya göre, OPEC üyeleri ve Rusya'nın dışında, aralarında ABD'nin de bulunduğu ülkeler dün alınan karara göre üretimlerini yüzde 20 azaltacaklar.

Brent ham petrolünün varil fiyatı 0.8 artışla 32.13 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas hafif ham petrolü yüzde 1.70 yükselişle 29.86 dolar düzeyine yükseldi.

Spot piyasalarda

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 artışla 1,716.76 dolara kadar yükselirken,

vadeli fiyatları yüzde 0.9 yükselişle 1,777.40 doları gördü.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.96 artışla 15.53 dolar,

altın, yüzde 0.20 artışla 1,713.46 dolar,

bakır, yüzde 0.23 artışla 5,032.00 dolar,

platin, yüzde 0.75 artışla 756.24 dolar,

paladyum yüzde 1.68 artışla 2,247.66 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise gram altın 373 liradan, çeyrek altın 613 liradan, Cumhuriyet altını da 2,448 liradan satılıyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi
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