Altın yedi yılın zirvesinden gerilerken petrol yükseldi

–Altın yedi yılın en yüksek düzeyine çıktıktan sonra hafif düşerken, yatırımcıların tedarik sıkıntılarına odaklanmalarının ardından petrol yükseldi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun, Çarşamba günü Covid-19 salgını nedeniyle 114 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 394 yeni vakanın tespit edildiğini açıklamasıyla bugüne kadar 2,118 kişi hayatını kaybederken salgından etkilenenler de 74,576 kişiye ulaştı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın başını çektiği diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu, Covid-19 salgını sonrası üretim kısıntısını gözden geçirmek üzere yapmayı planladığı acil toplantıyı gündeminden çıkarmıştı.

Petrol fiyatları Çarşamba günü salgın endişelerinin azalmasıyla üç haftanın en yüksek düzeyine yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.41 artarak 59.36 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.73 artışla 53.68 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.05 artışla 18.32 dolardan,

altın, yüzde 0.04 düşüşle 1,611.10 dolardan,

bakır, yüzde 0.17 artışla 2.61 dolardan,

platin, yüzde 0.54 düşüşle 999.10 dolardan,

paladyum yüzde 2.37 artışla 2,632.10 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 315 liraya, çeyrek altın 515 liraya, Cumhuriyet altını da 2,129 liraya geriledi.

- İstanbul