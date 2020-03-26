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Altın yükseldi, petrol yatay

ABD'de bugün açıklanan işsizlik maaş başvurularındaki rekor artışa karşın, altın yeniden yükselirken, hafif artan petrol fiyatları yatay hareket ediyor.

26.03.2020 17:37 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:37
Altın yükseldi, petrol yatay

ABD'de bugün açıklanan işsizlik maaş başvurularındaki rekor artışa karşın, altın yeniden yükselirken, hafif artan petrol fiyatları yatay hareket ediyor.

ABD'de işsizlik maaş başvuruları, Covid-19 salgınını sınırlamak için alınan önlemlerin ekonomiyi durdurması ve toplu işten çıkarmalara yol açması nedeniyle geçen hafta 3.28 milyona yükselerek rekor kırdı.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolün varil fiyatı yüzde 0.8 düşüşle 29.81 dolara, ABD hafif petrolü de yüzde 0.78 düşüşle 26.74 dolara geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 1.27 artışla 14.64 dolardan,

altın, yüzde 1.09 artışla 1,634.80 dolardan,

bakır, yüzde 0.51 artışla 4,872.50 dolardan,

platin, yüzde 0.14 artışla 742.72 dolardan,

paladyum yüzde 2.84 düşüşle 2,274.74 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise gram altın 335 liradan, çeyrek altın 521 liradan, Cumhuriyet altını da 2,142 liradan satılıyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Ekonomi

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