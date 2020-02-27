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Altın  yükselirken petrol geriledi

Altın fiyatları Covid-19'un etkisini sürdürmesi sebebiyle yükselirken petrol talep endişelerine bağlı olarak geriledi.

27.02.2020 09:52 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:52Altın  yükselirken petrol geriledi

Altın fiyatları Covid-19'un etkisini sürdürmesi sebebiyle yükselirken petrol talep endişelerine bağlı olarak geriledi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Covid-19 sebebiyle 433 yeni vakanın tespit edildiğini ve 29 kişinin daha virüs sebebiyle öldüğünü açıkladı.

Güney Kore'de ise vaka sayısı 1,595'ye ulaşırken Asya piyasaları kapanışa doğru çoğunlukla düşüşte.Petrol fiyatları artan Covid-19 endişesiyle Çarşamba  günü yüzde 2.0'den fazla gerileyerek 2019'un başından bu yana en düşük seviyeye düştükten sonra yüzde 1.0'in üzerinde düşüşte.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 1.48 düşerek 52.64 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.68 düşüşle 47.91 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 1.15 artışla 18.12 dolardan,

altın, yüzde 0.55  artışla 1,652.20 dolardan,

bakır, yüzde 0.08 düşüşle 2.57 dolardan,

platin, yüzde 0.92 artışla 923.20 dolardan ve

paladyum yüzde 1.80 artışla 2,714.70 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 327 liraya, çeyrek altın 535 liraya, Cumhuriyet altını da 2,212 liraya yükseldi.



Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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