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Altın yükseliyor, OPEC+ toplantısı bekleniyor

Dolar endeksindeki kazanımlara karşın, bir diğer güvenli liman altın da yaklaşık 30 dolar primle 1660 dolar düzeylerinde görürken, piyasaların gözü Perşembe gününe ertelenen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya ile diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu toplantısına...

07.04.2020 09:48 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:48
Altın yükseliyor, OPEC+ toplantısı bekleniyor

Dolar endeksindeki kazanımlara karşın, bir diğer güvenli liman altın da yaklaşık 30 dolar primle 1660 dolar düzeylerinde görürken, piyasaların gözü Perşembe gününe ertelenen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya ile diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu toplantısına da odaklanmış durumda.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun Pazartesi gününe planlanan toplantısı Perşembe gününe ertelenince, petrol fiyatları hafif gerilese de Brent 33 dolarda tutundu.

Brent ham petrolünün varil fiyatı yüzde 1.77 artışla 33.86 dolara, ABD Batı Teksas hafif ham petrolünün varil fiyatı da yüzde 1.78 artışla 30.87 dolara yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 1.82 artışla 15.28 dolardan,

altın, yüzde 0.03 artışla 1,660.58 dolardan,

bakır, yüzde 1.29 artışla 4,904.50 dolardan,

platin, yüzde 0.72 artışla 746.07 dolardan,

paladyum yüzde 0.10 artışla 2,170.14 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise gram altın 358 liradan, çeyrek altın 521 liradan, Cumhuriyet altını da 2,142 liradan satılıyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Opec, Ekonomi
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