Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Altın yükseliyor, petrol düştü

Küresel düzeyde onlarca ülkede, Covid-19 pandemisine karşı alınan ekonomik önlemler giderek artarken, güvenli liman altının fiyatı da yeniden tırmanışa geçti ve yeni haftanın ilk işlem gününde 1,650 dolara dayandı.

06.04.2020 17:45 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:45
Altın yükseliyor, petrol düştü

Küresel düzeyde onlarca ülkede, Covid-19 pandemisine karşı alınan ekonomik önlemler giderek artarken, güvenli liman altının fiyatı da yeniden tırmanışa geçti ve yeni haftanın ilk işlem gününde 1,650 dolara dayandı. Altının yükselişinde, bir süredir yükselen doların yatay hareket etmeye başlaması da etkili oldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun Pazartesi gününe planlanan toplantısı Perşembe gününe ertelenince, petrol fiyatları hafif geriledi.

OPEC+ Grubu'nun yeni üretim kısıntısı üzerinde anlaşmak üzere toplanacağı açıklandığında 34 doları aşan Brent ham petrolünün varil fiyatı yüzde 3.35 düşüşle 33.354 dolara, ABD Batı Teksas hafif ham petrolünün varil fiyatı da yüzde 3.23 düşüşle 30.59 dolara geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 2.05 artışla 14.69 dolardan,

altın, yüzde 1.93 artışla 1,649.64 dolardan,

bakır, yüzde 1.70 düşüşle 4,842.50 dolardan,

platin, yüzde 1.28 artışla 733.98 dolardan,

paladyum yüzde 1.19 düşüşle 2,149.15 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise gram altın 358 liradan, çeyrek altın 521 liradan, Cumhuriyet altını da 2,142 liradan satılıyor.

Ünlü Menkul Değerler'in haftalık değerlendirmesinde, "CFTC vadeli işlem kontratlarında da görüldüğü gibi yatırımcıların dolar tercihinin ön planda kalmasını sağlarken ons altın 1600 doların üzerinde tutunmaya devam ediyor. Söz konusu seviyenin üzerinde kalındıkça yukarı yönlü hareket etme eğiliminin geçerliliğini koruyacağını düşünüyoruz. Ancak doların sergileyeceği performans da altının yönünde belirleyici olacaktır. Öyle ki, geride bıraktığımız haftada dolar endeksinin 100 seviyesini aşması altının daha fazla destek bulmasını zorlaştırmıştı. Dolayısıyla dolardaki kazanımların devam etmesinin altın üzerinde baskı oluşturabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Opec, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Altın yükseliyor, petrol düştü - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım Ekonomi
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi Ekonomi
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi
Sağlık Bakanlığı’nın 18 bin personel alımına ilişkin sonuçlar açıklandı Ekonomi
Sağlık Bakanlığı'nın 18 bin personel alımına ilişkin sonuçlar açıklandı
IMF, koronavirüs salgınına karşı 1 trilyon dolar hazırladı Ekonomi
IMF, koronavirüs salgınına karşı 1 trilyon dolar hazırladı
E-ticaret devi Hepsiburada, 5 bin kişiyi işe alacak Ekonomi
E-ticaret devi Hepsiburada, 5 bin kişiyi işe alacak
İcra takiplerinin durmasının ardından nafaka ile ilgili herkesin merak ettiği soruya yanıt geldi Ekonomi
İcra takiplerinin durmasının ardından nafaka ile ilgili herkesin merak ettiği soruya yanıt geldi
İBB salgın nedeniyle sosyal yardım miktarını 401 milyon liraya arttırdı Ekonomi
İBB salgın nedeniyle sosyal yardım miktarını 401 milyon liraya arttırdı
Dev bankadan binlerce kişiyi sevindirecek hamle! Kredi kartı borçlarını erteledi Ekonomi
Dev bankadan binlerce kişiyi sevindirecek hamle! Kredi kartı borçlarını erteledi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

18:22: Piyasalarda gün sonu - Ekonomi 18:18: İSG Havalimanı İşletmesi CEO'su Göral, DÜNYA'nın sorularını yanıtlıyor - Ekonomi 18:16: Borsa haftanın ilk iş gününü yükselişle tamamladı - Ekonomi 18:16: Borsa günü yükselişle tamamladı - Ekonomi 18:11: PİYASALAR-BIST100 yüzde 2.81 yükseldi, dolar 6.76 lirada - Ekonomi 16:45: Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu - Ekonomi 16:24: Son Dakika: Benzine 15 kuruş zam geldi - Ekonomi 15:56: Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı - Ekonomi 14:41: IMF: Koronavirüse karşı 1 trilyon dolarlık zırh kullanıma hazır - Ekonomi 14:09: E-ticaret devi Hepsiburada, 5 bin kişilik ek istihdam sağlayacak - Ekonomi 11:55: 86 yaşında koronayı yenen Resmiye teyze, beyin kanaması geçirdi - Haber