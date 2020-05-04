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Altınapa Baraj Gölü'ne ABD'li tarafından bırakılan Japon balıkları bulunamadı

Konya'daki Altınapa Baraj Gölü'ne ABD uyruklu kişi tarafından yasa dışı olarak bırakılan Japon balıkları bulunamadı.

04.05.2020 20:51 | Son Güncelleme: 04.05.2020 20:53
Konya'daki Altınapa Baraj Gölü'ne ABD uyruklu kişi tarafından yasa dışı olarak bırakılan Japon balıkları bulunamadı.
Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü ile Avrasya Amatör ve Sportif Olta Federasyonu ekiplerinin 4 gün önce baraj gölünde başlattığı çalışmalar tamamlandı.
Ekiplerce dar gözlü ağlarla baraj gölünde başlatılan çalışma kapsamında ABD'li Chesterr J. tarafından bırakılan balıklara rastlanmadı.
Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Başkanı İlhan Bal, gazetecilere yaptığı açıklamada, baraj gölünde balıkların bırakıldığı bölgede devam eden çalışmalardan bir netice alınamadığını söyledi.
Bu çÇalışmalara ilişkin herhangi bir veri elde edilemediğini belirten Bal, şunları kaydetti:
"Çalışmalar son buldu, numune alınmak istenilen balıklar ise yakalanamadı. Balıkları baraj gölüne bırakan ABD uyruklu Chesterr J'nin ifadesindeki 'balıkları özgürlüğüne kavuşturmak' adına bu işi yaptığına inanmıyoruz. Balıklarda bir hastalık var da bunu barajdaki diğer balıklara bulaştırma gibi bir amacı mı vardı? Bunu da tespit edemedik. Çok masumane bir davranış da olabilir. Balığı almıştır, bakamıyordur, baraja bırakmıştır. ya da balıklara bir mikrop bulaştırılmıştır. Bulaştırılan mikroplu balıkları büyük olasılıkla da diğer balıklar yedi. Onlara bir bulaşma riski var mıdır? Biz bunun tespiti için uğraş verdik ama o balıkları yakalayamadık ve numune alamadık."
ABD uyruklu Chester J, 29 Nisan'da taksi ile Altınapa Baraj gölüne gitmiş, getirdiği poşetteki kırmızı renkteki balıkları suya bırakmış, izinsiz ve yasa dışı olarak balıkları göle bıraktığı gerekçesiyle Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 10 bin lira ceza kesilmişti. Adli soruşturma kapsamında gözaltına alınarak mahkemeye çıkarılan Chester J, yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Altınapa Baraj Gölü’ne ABD’li tarafından bırakılan Japon balıkları bulunamadı

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Konya, Güncel, Haber

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