Altınapa Baraj Gölünde Ekipler Yasak Avcılara Göz Açtırmıyor

Kaynak: AA

Konya'da ticari avcılığın yıl boyu yasak olduğu Altınapa baraj gölünde yapılan denetimlerde balık avı yapmak maksadıyla serildiği belirlenen 3 bin metre ağa el konuldu.Alınan bilgiye göre, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Altınapa baraj gölünde yasak avcılığın önüne geçilmesi amacıyla denetim ve kontroller gerçekleştirildi.Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Başkanı İlhan Bal ve Konya Amatör Olta Balıkçıları, Kara Avcıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Osman Uyar'ın da nezaret ettiği denetimlerde, avda kullanılmak amacıyla göl sularına serilmiş vaziyette 3 bin metre balıkçı ağı ele geçirildi.Denetimlerde, gölden toplanan ağlara takılı vaziyette ve canlı olarak ağırlıkları 2 ile 10 kilo arasında değişen 80 tane sazan balığı tesbit edildi. Bu arada, baraj gölünde şişme botla avlandıkları görülen avcılar denetim ekiplerini fark edince botlarını kıyıya bırakarak karanlıktan yararlanarak kaçtı.Denetimlerde ele geçirilen canlı sazan balıkları tekrar göle bırakılırken, toplanan balıkçı ağlarına ve botlara da ekipler el koydu.Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Başkanı İlhan Bal, üreme dönemi olması dolayısıyla halen amatör olta avcılığının da yasak olduğu Altınapa baraj gölünde, benzer denetim ve kontrollerin kendilerini de nezaretinde ekipler tarafından sık sık yapılacağını belirterek, avcıları yasaklara riayet etmeye çağırdı.