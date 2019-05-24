Altınbaş Üniversitesi kuruluş yıldönümünü kutladı

– Altınbaş Üniversitesi 11'inci kuruluş yıldönümünü kutladı. Uluslararası bir üniversite olma yolunda kararlı adımlarla ilerlediklerini belirten Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş , "Bundan sonra hastanemiz ve diğer akademik bölümlerimizle yolumuza her zamankinden daha güçlü devam edeceğiz" dedi.

Altınbaş Üniversitesi'nde gerçekleştirilen törene, Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş, Rektör Prof. Dr. Çağrı Erhan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas katılım sağladı.

Prof. Dr. Elmas, yaptığı sunumda üniversitelerin gelişim süreçlerini hızlı ve doğru yönetebilmeleri açısından doğru kurgulanmış süreçlerin önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Elmas: "Üniversitelerin kalite çalışmalarını kolaylaştıracak ve bu çalışmaları analiz edebilecek bir sistem kuruyoruz, dünyadaki birçok kalite ajansıyla ortak toplantılar yapıyoruz. Üniversiteleri radikal değişimlere zorlayan şey aslında dünyadaki bu hızlı değişim. Biz de dijitalleşme ile teknoloji ile bir değişim arifesindeyiz. Dünyada kalite ajansları prosedürler içinde boğularak, asıl odaklanması gereken şeyden uzaklaşıyor. Prosedürler yerine sonuca odaklanmayı önemsemeliyiz" dedi.

"KALİTEDEN ÖDÜN VERMEDEN, GÜÇLÜ VE EMİN ADIMLARLA YOLUMUZA DEVAM"

11'inci yıla girmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Ali Altınbaş, "Altınbaş Üniversitesi, Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı'nın en önemli sosyal sorumluluk projesi. Üniversitemiz, bundan tam 11 yıl önce mecliste çıkan bir yasayla kuruldu. Üniversitemiz, en kıymet verdiğimiz, en gurur duyduğumuz eserimiz. Bundan dolayı çok mutluyuz. Üniversitenin gelişimini insan gelişimi gibi düşünebiliriz. 11 yıl gibi kısa bir sürede uluslararası arenada adımıza yer açmaya aday bir üniversite konumuna yükseldik. Bundan sonra hastane ve diğer akademik bölümlerimizle yolumuza kaliteden ödün vermeden her zamankinden daha güçlü devam edeceğiz" diye konuştu.

"ÖĞRENCİLERİ GELECEĞE HAZIRLIYORUZ"

"Kuruluşundan beri burada olduğum için başka bir gururun, heyecanın içerisindeyim" diyen Prof. Dr. Emre Alkin, "11 yıl su gibi akıp geçti, 11 bin öğrencimiz oldu ve bunun 3 binden fazlası dünyanın 80 farklı ülkesinden gelen uluslararası öğrenciler. Türkiye'nin oransal bazda en fazla yabancı öğrenci getiren vakıf üniversitesiyiz. Birçok başarıyı bu 11 yılın içine sığdırdık. Üniversitemiz, büyümeye, gelişmeye devam edecek. Tıptan, diş hekimliğine, uygulamalı bilimlerden, hukuk ve adalet sistemini anlatan kıymetli hocalarımıza kadar herkes var gücüyle çalışıyor. Çünkü, önce Türkiye için, sonra insanlık ve evren için çalışıyoruz. Rektör hocanın başkanlığında sürekli olarak müfredat çalışması içerisindeyiz. Gelecekte var olacak meslekler için şimdiden hazırlık yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA