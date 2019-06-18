Altınbeşik Mağarası'na giden yol yenilendi

Antalya
'nın İbradı
ilçesindeki Altınbeşik Mağarası'na ulaşımı sağlayan yolda asfaltlama çalışması başlatıldı
Antalya'nın İbradı ilçesinde, turkuaz rengiyle büyüleyen, kuş sesleriyle huzur veren kayalık ve ormanlık alan içindeki Altınbeşik Mağarası'na ulaşımı sağlayan yolda Antalya Büyükşehir Belediyesi
'nce asfaltlama çalışması yapıldı.
Çalışmaları inceleyen başkan danışmanı İsa Akdemir, mağaraya ulaşımı asağlayan yolun 5 kilometrelik bölümünde önce genişletme ardından da asfaltlama çalışması yapıldığını belirtti.
Çalışmaların ardından mağaraya tur otobüslerinin de inebileceğine işaret eden Akdemir, mağaraya gelen ziyaretçi sayısının bu yıl büyük oranda artacağını kaydetti.
İbradı Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Balcı
ise çalışmalar nedeniyle mağaranın 6 aydır ziyarete kapalı olduğunu belirtti. Balcı, mağaranın kısa süre sonra yeniden yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılacağını kaydetti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ANSET tarafından işletilen ve aydınlatması güneş enerjisiyle yapılan Altınbeşik Mağarasına geçtiğimiz yıl yerli ve yabancı yaklaşık 50 bin kişi ziyaret etmişti.