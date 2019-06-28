28.06.2019 12:19
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Altınbeşik Mağarası'na ulaşım kolaylaştı

Altınbeşik Mağarası

Antalya Büyükşehir Belediyesi Altınbeşik Mağarası yolunda sürdürdüğü asfaltlama çalışmalarını tamamladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Altınbeşik Mağarası yolunda sürdürdüğü asfaltlama çalışmalarını tamamladı. Türkiye 'nin en büyük yer altı mağarasına giden tek yol hizmete açılarak, ulaşım daha da kolaylaştı.

Büyükşehir Belediyesi, İbradı İlçesi'nin Ürünlü Mahallesi'nde yer alan Avrupa 'nın üçüncü Türkiye'nin en büyük yer altı mağarasına ulaşımı kolaylaştırmak üzere başlattığı asfaltlama çalışmalarını tamamladı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 5 kilometre uzunluğunda olan Altınbeşik Mağarası yolunun dar ve tehlikeli olan bölümlerini genişleterek, güvenli hale getirdi.

Tur otobüslerinin mağaraya kadar ulaşabileceği şekilde yeniden düzenlenen yeni yol ile artık turistler kolaylıkla mağarayı ulaşım sağlayıp ziyaret edebilecek. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Avrupa , Antalya Büyükşehir Belediyesi , Güncel

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