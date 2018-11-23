Altınbeşik Mağarası'na Ziyaretçi Akını

Antalya Büyükşehir Belediyesi
tarafından işletilen Altınbeşik Mağarası'na ziyaretçi sayısı 45 bine ulaştı.
ANSET Genel Müdürü Gaye Doğanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Altınbeşik Mağarası'nın günübirlik turlarla gelen yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edildiğini söyledi.
Mağaranın muhteşem görsel zenginliğiyle her zaman ilgi odağı olduğunu, içinde yer alan sarkıt ve dikitlerle görülmeye değer manzaralar sunduğunu ifade eden Doğanoğlu, Antalya'nın en güzel yerlerinden birinin Altınbeşik Mağarası olduğunu ifade etti.
Belediye şirketi ANSET'in işletmesini yaptığı mağara Türkiye
'nin birinci, dünyanın üçüncü yer altı gölü mağarası.
Altınbeşik Mağarası'nın, Orta Toroslar
'da yaklaşık bin 156 hektarlık bir alanda doğal bir hazine olduğunu belirten Doğanoğlu, mağarayı 5 yılda 45 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.
Güneş enerjisi ile aydınlatılıyor
Doğanoğlu, "Burayı güneş enerjisi ile elde ettiğimiz elektrik ile aydınlatıp hizmet veriyoruz. Doğaya hiçbir şekilde zarar vermiyoruz. Çok az bir aydınlatmayla güzel bir ortam yaratıyoruz. Tabi ki sadece Altınbeşik mağarasına gelenler bununla kalmıyorlar. Doğa turizmiyle ilgili yürüyüşler yapıyorlar. Özellikle Ormana
ve Akseki
bölgesinde düğmeli evleri, Ormana bölgesinde Yılkı atlarını görüyorlar." dedi.
Seyahat Acentesi Sorumlusu Faruk Boztaş ise, Altınbeşik Mağarası'na çok sayıda ziyaretçi getirdiklerini söyledi.
Altınbeşik Mağarası'nın artık popüler hale geldiğini anlatan Boztaş, "Sadece burada mağara değil, Akseki ve Ormana bölgesinde düğmeli evleri, yılkı atlarını, zengin tarih ve kültürünü tanıtmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." dedi.
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