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Altında saklandığı aracın alarmı çalınca yakalandı

ESENYURT'ta polisin denetim yaptığını görünce içinde bulundukları taksiden inip kaçan Senegalli şüphelilerden biri altında saklandığı aracın alarmı çalınca kıskıvrak yakalandı.

16.10.2019 12:02Altında saklandığı aracın alarmı çalınca yakalandı
ESENYURT'ta polisin denetim yaptığını görünce içinde bulundukları taksiden inip kaçan Senegalli şüphelilerden biri altında saklandığı aracın alarmı çalınca kıskıvrak yakalandı.

Olay Esenyurt Örnek Mahallesi Erzurum Kongre Caddesi üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde asayiş denetimi yapan polis ekiplerini gören Senegalli 3 kişi içinde bulundukları taksiyi durdurarak inip kaçmaya başladı. Şüphelilerin kaçtığını gören polis ekipleri şüphelileri kovalamaya başladı. Şüphelilerden biri diğerlerinden ayrılıp başka bir yöne doğru kaçarken diğer iki şüpheli 1538 Sokak'a girdi. Polis şüphelilerden birini sokak üzerinde yakaladı. Sokakta güvenlik önlemi alan polis ekipleri diğer şüpheliyi aramaya başladı. O anda bir aracın alarmının çalması üzerine, polis ekipleri şüpheliyi aracın altında buldu. Yakalanan 2 Senegalliden birinin üzerinden çıkan pasaportun tarihinin geçmiş olduğu anlaşıldı. Diğer şüphelinin pasaportu olmadığı ortaya çıktı. Şüpheliler gözaltına alınarak Esenyurt Polis Merkezine götürüldü. Polisin üçüncü şüpheliyi arama çalışmaları devam ederken, olayla ilgili soruşturması devam ediyor.


- İstanbul

Esenyurt, Erzurum, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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