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Altında uzun bir ralli başlayabilir

Goldman Sachs, altının salgın ilk çeyrekte kontrol altına alınırsa 1,750 dolara, salgın ikinci çeyreğe kaydığı takdirde 1,850 dolara doğru gideceğini belirtiyor.

01.04.2020 05:06 | Son Güncelleme: 01.04.2020 05:06
Altında uzun bir ralli başlayabilir
Goldman Sachs, altının salgın ilk çeyrekte kontrol altına alınırsa 1,750 dolara, salgın ikinci çeyreğe kaydığı takdirde 1,850 dolara doğru gideceğini belirtiyor. Kanada merkezli yatırım bankası TD Securities de altında 'çok-yıllı ralli' bekliyor.

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Goldman Sachs, Kanada, Ekonomi
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