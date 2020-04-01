Altında uzun bir ralli başlayabilir
Goldman Sachs, altının salgın ilk çeyrekte kontrol altına alınırsa 1,750 dolara, salgın ikinci çeyreğe kaydığı takdirde 1,850 dolara doğru gideceğini belirtiyor.
01.04.2020 05:06 | Son Güncelleme: 01.04.2020 05:06
Goldman Sachs, altının salgın ilk çeyrekte kontrol altına alınırsa 1,750 dolara, salgın ikinci çeyreğe kaydığı takdirde 1,850 dolara doğru gideceğini belirtiyor. Kanada merkezli yatırım bankası TD Securities de altında 'çok-yıllı ralli' bekliyor.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Goldman Sachs, Kanada, Ekonomi