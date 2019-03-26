Altındağ'a Drift Pisti

Kaynak: İHA

Altındağ Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Asım Balcı, drift tehlikesini "Otomobil Sporları Pisti" yaparak çözmeyi planlıyor.Aracın arka kısmının merkezkaç kuvvetinden kurtarılıp süratli bir şekilde kayarak virajı alması anlamına gelen drift, halk arasında "yanlama" olarak da biliniyor. 1980'li yıllarda, Japonya'nın dağ yollarında bir sokak sporu olarak başladı. Bir yarış pilotu olan Kiichi'nin öncülüğünde motor sporu branşı haline geldi. Dünyada drift, trafiğe kapalı alanlarda, uzmanlar eşliğinde ve her türlü güvenlik önlemi alındıktan sonra özel pistlerde yapılıyor.Türkiye'de ise durum biraz farklı. Tekdüzelikten sıkılıp heyecan arayan ve hayatlarına sıra dışılık katmak isteyenler, direksiyon başına geçip soluğu caddelerde alıyor. Üstelik, bu anların görüntüleri cep telefonlarına kaydedilip sosyal medyada paylaşılıyor. Yapılan bütün şikayetlere rağmen driftin önüne geçilemiyor.Driftin, yaya ve araç trafiğine açık caddelerde yapılması büyük ve hatta ölümcül kazalara neden olabiliyor. Kendi ekseni etrafında tur attırılan araçlar bazen kontrolden çıkıp savrulabiliyor. Nitekim gazetelerde bu türden haberlere zaman zaman rastlamak mümkün. Pek çok yerde olduğu gibi Ankara'nın Altındağ ilçesinde de drift büyük bir sorun. Balcı, drift tehlikesini "otomobil sporları pisti" yaparak çözmeyi planlıyor.Drift konusuna değinip projesini anlatan Balcı, şöyle konuştu:"Pek çok genç, kendine fazlasıyla güveniyor. İyi sürücü olduğunu düşünüyor. Bazen çevresine bazen kendisine meydan okuma arzusu, kendisini gösterme isteğiyle trafiğe açık caddelerde drift yapıyor. Oysa, hiç kaza yapmamış olmanız veya ne kadar müthiş bir sürücü olduğunuz değil, insanların yaşam hakkına ne kadar saygı duyduğunuz önemli. Biz, buna köklü bir çözüm getireceğiz. Otomobil sporları pisti inşa edeceğiz. Burada, ileri sürüş dersleri de verilecek. Yani meraklı olan gelip bu işleri uzmanından öğrenecek. Riskli manevraları uzmanlar eşliğinde, güvenli şekilde ve trafiğe kapalı ortamda yapacak. Biz ne kendilerini ne de başkalarını tehlikeye atmalarını istemiyoruz. Üstelik bu pistimiz otomobil yarışlarına da ev sahipliği yapabilecek. Böylece, başkentli gençlerin, otomobil sporları meraklılarının buluşma noktası olacak."Ankara Otomobil Sporları Kulübü (ANOK) Başkanı Mesut Sami Bıyık, geçen yıl Hitit Rallisi'ne destek veren ve Ankara'da yapılmasını sağlayan Balcı'nın, otomobil tutkunları ve spora verdiği desteği heyecan ve mutluluk verici olarak belirtti. Bıyık, "Pist ve yerleşke konularında yaptığımız görüşmelerde, bizi bu spora ve otomobil tutkusuna gönül veren arkadaşlarımızı en çok ciddiye alan kişi de kendisidir. Dolayısıyla, konunun doğrudan muhatabı olan bizler için, Altındağ Belediye Başkan Adayı Asım Balcı'nın projesi farklı bir heyecan uyandırıyor" diye konuştu. - ANKARA