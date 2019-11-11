Haberler » Güncel » Altındağ Belediye'sinden 'Milli Ağaçlandırma Günü' etkinliği - Haber

Altındağ Belediye'sinden 'Milli Ağaçlandırma Günü' etkinliği

Altındağ Belediye'sinden 'Milli Ağaçlandırma Günü' etkinliğiANKARA - Altındağ Belediyesi 'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında 1 bin 500 fidanı Peçenek Mesire alanında toprakla buluşturdu.

11.11.2019 20:52 | Son Güncelleme: 11.11.2019 20:52Altındağ Belediye'sinden 'Milli Ağaçlandırma Günü' etkinliği
Belediye'sinden 'Milli Ağaçlandırma Günü' etkinliği
ANKARA - Altındağ Belediyesi 'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında 1 bin 500 fidanı Mesire alanında toprakla buluşturdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Milli Ağaçlandırma Günü' ilan ettiği 11 Kasım'da; Altındağ Belediyesi koordinesinde Hacettepe Üniversitesi ve Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı öğrenciler 1500 fidanı Peçenek Mesire alanında toprakla buluşturdu.
Çocuklar ağaç dikimini gerçekleştirdikten sonra, fidanları suladı.
Hedeflerinin Altındağ Belediyesinin tamamını ağaçlandırmak olduğunu ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Bizde Altındağ Belediyesi olarak çocuklarımızla birlikte el ele verdik ve toprakla fidanları buluşturduk. Bizim bir hedefimiz var Altındağ da 370 bin insan yaşıyor, 370 bin insan için birer fidanı toprakla buluşturmaktır. Bu hedefin gerçekleşmesi içinde canla başla çalışacağız" ifadelerini kullandı.
Böyle etkinliklerin devam etmesinin gerektiğini belirten öğrenci Hazel Çoban, "Güzel bir şey, tüm herkesin katılmasını öneriyorum. Dünyamıza bir nefes olabilirsiniz. Dünyamızı harap etmeyelim. Gelip ağaçlarımızı ve çiçeklerimizi sulayalım. Ağaçlarımızı kesmeyelim, kağıtlarımızı tasarruflu kullanalım" diye konuştu.
Ağaçlandırma sonrasında öğrenciler birlikte eğlendi.
Etkinliğe Altındağ kaymakamı Erol Karaömeroğlu, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı katıldı.

Altındağ Belediyesi, Altındağ, Peçenek, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:13 İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
21:13 Jandarmaya sikke satmaya kalkışan 4 şüpheli yakalandı
21:12 İBB'den su zammı açıklaması: Kimyasal madde, elektrik ve doğalgaza gelen zamlar nedeniyle fiyatlar yükselecek
21:08 Edirne'de trafik cezası yazılacağını sanan sürücüyü fidan
21:08 İzmir otomobilin çarptığı yaya takla atarak yola savruldu, o anlar kamerada
21:12 İBB'den su zammı açıklaması: Kimyasal madde, elektrik ve doğalgaza gelen zamlar nedeniyle fiyatlar yükselecek
19:54 Son Dakika: AB'nin Doğu Akdeniz yaptırım kararına Dışişleri'nden tepki: Türkiye'nin geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir
19:53 Bir sonraki geçişi 2032 yılında! Merkür Güneş'in kalbinden böyle geçti
19:36 Kaftancıoğlu'ndan koruma polislerinin geri çekilmesi hakkında açıklama: Demirden korksaydım trene binmezdim
19:08 Avrasya anket şirketinden çarpıcı AK Parti yorumu: 50 ile 60 arası istifa gelecek
19:54 Son Dakika: AB'nin Doğu Akdeniz yaptırım kararına Dışişleri'nden tepki: Türkiye'nin geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir
11:57 SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı
11.11.2019 21:18:52