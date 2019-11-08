Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi Açılış Töreni

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz DEAŞ'lıları size göndereceğiz, siz de tepe tepe kullanırsınız. Ne yapacağınızı kendiniz bilirsiniz." dedi.

Bakan Soylu, Altındağ Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi'nin açılış töreninde, Türkiye'nin DEAŞ'lıları Avrupa'ya göndermek istediğini anımsattı.

Avrupalıların "DEAŞ'lılar, cezalarını yaptıkları yerde çeksin" dediğini hatırlatan Soylu, Avrupa'nın Sabancı suikastı sanığı ve DHKP-C üyesi Fehriye Erdal ile FETÖ mensuplarını yargılanması için Türkiye'ye iade etmediğini söyledi.

Soylu, "Interpol'de onların terörist ve aranma kaydını girmemize bile müsaade etmiyorsunuz. Biz, sizin kaç yüzlü olduğunuzu biliyoruz. Hiç sağa sola kaçmanıza gerek yok. Biz DEAŞ'lıları size göndereceğiz, siz de tepe tepe kullanırsınız. Ne yapacağınızı kendiniz bilirsiniz." diye konuştu.

Türkiye'de geçen yılın 10 ayına göre bu yılki ölümlü trafik kazası sayısının yüzde 26; bu kazalarda hayatını kaybeden insan sayısının ise yüzde 28,5 azaldığını aktaran Soylu, trafik kazalarının, sadece daha fazla radar kurup daha fazla ceza makbuzu yazarak önlenebilecek bir iş olmadığının altını çizdi. İnsanların daha dikkatli olmaya ikna edilmesi ve uyarılması gerektiğini dile getiren Soylu, trafik kazalarında sadece bugünkü rakamları düzeltmenin yetmeyeceğine, geleceği düşünmenin de önemli olduğuna işaret etti.

Yarının sürücülerinin bugünden eğitilmesinin önemine işaret eden Soylu, bu anlayışla yeni dönem trafik güvenliği çalışmaları eğitimi konusuna ayrı bir önem verdiklerini belirtti. 2018'de araç sürücülerine yönelik yeni bir eğitim projesi başlattıklarını anımsatan Soylu, "Trafik içerisinde en çok kazaya karışan araç sürücüleri tespit edip 'güvenli sürüş kuralları eğitimleri' ne tabi tuttuk. Bu proje kapsamında 2018 yılında 2 bin 701; bu yılın ilk on ayında da 2 bin 100 sürücüye eğitim verdik." ifadelerini kullandı.

Soylu, "Yaşam Tüneli Eğitim Projesi" kapsamında da 2018'de 58 bin 309, 2019 yılının 10 aylık dönemde ise yaklaşık 160 bin sürücüsüne eğitim verildiğini bildirdi.

MEB ile iş birliği halinde okullardaki tüm çocukların trafik eğitiminden geçirileceğini kaydeden Soylu, sinirli değnekle kazaların bir anda önlenemeyeceğini belirterek, "Dün bir minik evladımız, bir servis aracının çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayın boyutluları, varsa olaydaki ihmaller elbette ki soruşturulmaktadır. Ancak buradaki acıyı telafi etmek mümkün değil. Ben buradan özellikle bu evladımıza rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum." dedi.

Soylu, Trafik Eğitim Merkezlerinin tüm ülkeye yayılmasını istediklerini söyledi. Konuşmasının ardından Soylu, merkezi gezerek, trafik eğitimi alan çocuklarla sohbet etti.

"Etkisiz hale getirmenin kolay olmadığı bir tip"

Soylu, tören sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Diyarbakır kırsalında 19 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2'sinin kırmızı listede olduğunun belirlenmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Soylu, "Türkiye'de en mühim teröristlerden bir tanesiydi. Yakalamanın da etkisiz hale getirmenin de kolay olmadığı bir tipti ama istihbaratımız, güvenlik güçlerimiz, jandarmamız, emniyetimiz herkes bu işin üzerinde çok ciddi bir şekilde durdu. Birçok insanımızı acı ile karşı karşıya bırakan böyle bir terörist etkisiz hale getirilerek şehitlerin kanları yerde kalmamış oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Soylu, kendisine ayına "Süleyman", yıldızına "Soylu" kelimesi işlenmiş Türk bayrağı hediye edilmesine ilişkin CHP'nin eleştirilerinin hatırlatılması üzerine, "Bazı işler şık olur olmaz o tartışılır ama ben onlar gibi koluma teröristi takıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gezdirmem. Teröristleri savunmak için adamlarımı Avrupa'ya göndermem. Bu memlekete hizmet edenlere, teröristlere şirin görünmek için sürekli iftira ve çamur atmam." dedi.

Bakan Soylu, "milleti bayraktan soğutuyor" şeklindeki eleştirilere ilişkin de, "Bunların hepsi işi olmayan insanların boş sözleridir." ifadesini kullandı.

Soylu, tören öncesi Karapürçek'te Ahmet Kutlucan adlı kas erimesi hastası çocuğu evinde ziyaret etti. Bakan Soylu, ziyarette baba Kenan Kutlucan'dan oğlunun durumuna ilişkin bilgi aldı ve Ahmet Kutlucan'a Fenerbahçe forması hediye etti.

(Bitti)

Kaynak: AA