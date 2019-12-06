Haberler » Güncel » Altındağ Belediyesi esnafın yanında - Haber

Altındağ Belediyesi esnafın yanında

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, esnafı kötü gününde yalnız bırakmadı.

06.12.2019 09:52 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:58Altındağ Belediyesi esnafın yanında
Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, esnafı kötü gününde yalnız bırakmadı. Siteler Taşdelen Caddesi'nde, çıkan yangın sonrasında kullanılamaz hale gelen mobilya mağazasını ziyaret eden Başkan Balcı, olay yerinde incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

Siteler Taşdelen Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Kısa sürede olay yerine giden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, hasara uğrayan iş yerini ziyaret ederek, bölge esnafına geçmiş olsun dileklerini iletti. Küle dönen mağaza, Başkan Balcı'nın talimatlarıyla, Altındağ Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.

"İyi günde de, kötü günde de birlikteyiz"

Mağazada incelemelerde bulunan Başkan Balcı, "Esnaf kardeşlerimizin her zaman yanlarında olacağız derken, iyi günler kadar, kötü günleri de kast etmiştik. İyi günde olduğu gibi, böyle kötü günlerde de birlikte olacağız" dedi. Özveriyle çalışarak yangını kontrol altına alan ve büyümesini önleyen itfaiye ekiplerine de teşekkür eden Başkan Balcı, "Alevlerin söndürülme ve soğutma işlemleri tamamlandıktan sonra geride kalan enkaz ekiplerimiz tarafından temizleniyor. Yangında hiç kimsenin canına zarar gelmemiş olması tek tesellimiz Esnaf kardeşimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah beterinden saklasın. Altındağ Belediyesi olarak kendisinin yanındayız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:06 Yalova'yı susuz bırakmamak için eylem planı - Haber
11:05 Gürbulak sınır kapısında 18,4 ton siyanür yakalandı - Haber
11:04 Adana park ettiği aracın yerini beğenmeyen mahalle sakinini yaraladı - Haber
11:04 Erzurum'un 'kırmızı periler diyarı' tescillendi - Haber
11:00 Evini su basan yaşlı kadına yardım eli - Haber
10:17 FETÖ'nün sözde Gümüşhane il imamı tutuklandıktan sonra gülerek poz verdi - Haber
10:07 Son dakika: Kara Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu! 30'u aktif görevde, 47 asker için gözaltı kararı - Haber
09:58 Ceren Özdemir'in katili 120'den fazla güvenlik kamerası izlenerek yakalandı - Haber
09:51 Adalet Bakanı Gül duyurdu: Ceren Özdemir cinayeti sonrası açık cezaevlerine geçme yetkisi infaz hakimliğine verilecek - Haber
08:54 Bakanlık, Şule Çet için istinafa başvurdu: Ceza yetersiz, müebbet hapis almalı - Haber
6.12.2019 11:07:12