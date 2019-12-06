Altındağ Belediyesi esnafın yanında

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, esnafı kötü gününde yalnız bırakmadı. Siteler Taşdelen Caddesi'nde, çıkan yangın sonrasında kullanılamaz hale gelen mobilya mağazasını ziyaret eden Başkan Balcı, olay yerinde incelemelerde bulunarak bilgi aldı.



Siteler Taşdelen Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Kısa sürede olay yerine giden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, hasara uğrayan iş yerini ziyaret ederek, bölge esnafına geçmiş olsun dileklerini iletti. Küle dönen mağaza, Başkan Balcı'nın talimatlarıyla, Altındağ Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.



"İyi günde de, kötü günde de birlikteyiz"



Mağazada incelemelerde bulunan Başkan Balcı, "Esnaf kardeşlerimizin her zaman yanlarında olacağız derken, iyi günler kadar, kötü günleri de kast etmiştik. İyi günde olduğu gibi, böyle kötü günlerde de birlikte olacağız" dedi. Özveriyle çalışarak yangını kontrol altına alan ve büyümesini önleyen itfaiye ekiplerine de teşekkür eden Başkan Balcı, "Alevlerin söndürülme ve soğutma işlemleri tamamlandıktan sonra geride kalan enkaz ekiplerimiz tarafından temizleniyor. Yangında hiç kimsenin canına zarar gelmemiş olması tek tesellimiz Esnaf kardeşimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah beterinden saklasın. Altındağ Belediyesi olarak kendisinin yanındayız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA