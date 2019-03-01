Altındağ Belediyesi Görev Başında

Kaynak: İHA

Kış mevsiminin zorlu şartlarından dolayı yıpranan ve alt yapı kuruluşları tarafından kazılan yollara bakım, onarım ve asfalt çalışması gerçekleştiren Altındağ Belediyesi, çalışmalarına son sürat devam ediyor.Altındağ Belediye Başkanı ve Yenimahalle Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki, aciliyet sıralamasına göre tüm mahallelerde asfalt kaplama, bakım ve onarım çalışmalarının gerçekleştirileceğini belirtti. Çalışmaların yapılaşmanın çok yoğun olduğu mahallelerde daha fazla olduğunu belirten Başkan Tiryaki, "Bu demek değildir ki diğer mahallelerimizi ihmal ediyoruz. Hiçbir noktayı göz ardı etmeden çalışmalarımıza durmaksızın devam ediyoruz" dedi."31 Mart yerel seçimlerine kadar çalışmalar devam edecek""Kış mevsiminde yollar çok yıpranıyor, ancak yağışlardan dolayı asfalt çalışmaları yavaşlamak zorunda kalıyor. Karla mücadele çalışmaları da asfaltı çok yıpratıyor ve yolları bozuyor. Ayrıca Altındağ inşaat yoğunluğunun çok fazla olduğu bir ilçe olduğu için alt yapı kurum ve kuruluşları tarafından çok fazla kazı çalışması gerçekleştiriliyor. Bu durumdan vatandaşlarımız mağdur oluyor, biliyoruz. Bu sene mevsim koşulları biraz daha erken düzeldi. Vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için asfalt çalışmalarına hız verdik" diyen Başkan Tiryaki, 31 Mart yerel seçimlerine kadar çalışmaların devam edeceğini söyledi.Yenimahalle Belediye Başkan adaylığı için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini sözlerine ekleyen Tiryaki, son güne kadar Altındağ Belediye Başkanı olduğunun ve görevi neyse onu yerine getireceğinin de altını çizdi. - ANKARA