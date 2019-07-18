18.07.2019 11:45
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Altındağ Belediyesi Kurban Bayramı'na hazır

Altındağ Belediyesi Kurban Bayramı

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hazırlıklara başlayan Altındağ Belediyesi ekipleri, Karapürçek Kurban Satış ve Kesim Alanı'nı bakımdan geçirdi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hazırlıklara başlayan Altındağ Belediyesi ekipleri, Karapürçek Kurban Satış ve Kesim Alanı'nı bakımdan geçirdi.
Altındağ Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatlar Mahallesi'nde bulunan kurban satış ve kesim tesisi, 11 Ağustos'ta başlayacak Kurban Bayramı'na hazır hale getirildi.
Bu yıl tam kapasiteyle devreye girecek olan Karapürçek Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda inceleme yapan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, alanın sadece satış için değil kesim için de vatandaşların hizmetine sunulacağını kaydetti.
Trafik sorunu yaşanmayacak
Tesise giriş ve çıkışlarda kolaylık sağlamak için stabilize bir yol açma çalışması başlatıldığını belirten Balcı, Kurban Bayramı'nda yaşanan trafik probleminin de ortadan kaldırılacağını, kurban tesisine gelen araçların rahat bir şekilde tesisten ayrılabileceğini ifade etti.
Türkiye'nin en modern kurban satış ve kesim alanını Altındağlı vatandaşların hizmetine sunmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Balcı şunları kaydetti:
"200 dönümlük bir alan üzerinde yer alan tesiste birbirinden bağımsız 360 hayvan barınağı bulunuyor. Bu barınaklarda 7 bin ile 10 bin arasında hayvan oldukça sağlıklı koşullarda barınabiliyor. Tesiste, kurban satıcıları için sosyal alan da var. Hayvanların yanında konaklayan besiciler için de konforlu bir ortam mevcut. Mescitten abdesthaneye, kafeteryadan duş alacakları, yemek yiyecekleri yerlere kadar her şey bulunuyor."
Kaynak: AA
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