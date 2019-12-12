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Altındağ Belediyesi'nden "Şeb-i Arus" programı

Altındağ Belediyesi, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 746. Vuslat yıldönümü nedeniyle "Şeb-i Arus" programı gerçekleştirdi.

12.12.2019 23:12 | Son Güncelleme: 12.12.2019 23:18Altındağ Belediyesi'nden
Belediyesi, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 746. Vuslat yıldönümü nedeniyle "Şeb-i Arus" programı gerçekleştirdi.

Altındağ Belediyesi tarafından Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 746. Vuslat yıldönümü nedeniyle Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde "Şeb-i Arus" programı düzenlendi. Programa, Altındağ Belediye Başkanı Asım , belediye meclis üyeleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda, Konya'dan Ankara'ya gelen semazenler, sema gösterisi yaptı. Programın ardından Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi rahmetle andığını belirtti. Ayrıca, Balcı, geceye katılan ekiplere teşekkür ederek çiçek takdim etti. - ANKARA

Mevlana Celaleddin Rumi, Altındağ Belediyesi, Altındağ, Balcı, Güncel

Kaynak: İHA

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