Altındağ Belediyesi'nden "Şeb-i Arus" programı

Altındağ
Belediyesi, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 746. Vuslat yıldönümü nedeniyle "Şeb-i Arus" programı gerçekleştirdi.
Altındağ Belediyesi tarafından Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 746. Vuslat yıldönümü nedeniyle Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde "Şeb-i Arus" programı düzenlendi. Programa, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı
, belediye meclis üyeleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda, Konya'dan Ankara'ya gelen semazenler, sema gösterisi yaptı. Programın ardından Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi rahmetle andığını belirtti. Ayrıca, Balcı, geceye katılan ekiplere teşekkür ederek çiçek takdim etti. - ANKARA