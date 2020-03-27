Altındağ Belediyesi parklardaki bankları geçici olarak kaldırdı
Altındağ Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında parklardaki bankları geçici olarak kaldırdı.
27.03.2020 10:27 | Son Güncelleme: 27.03.2020 10:30
Altındağ Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında parklardaki bankları geçici olarak kaldırdı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler: Altındağ Belediyesi, Güncel