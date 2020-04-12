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Altındağ Belediyesi sokağa çıkma yasağında vatandaşların acil ihtiyaçlarını temin etti

Ankara'da korona virüs tedbirleri kapsamında 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Altındağ Belediyesi, 250 hanenin ekmek ve eczane gibi acil ihtiyaçlarını temin etti.

12.04.2020 10:59 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:00
Altındağ Belediyesi sokağa çıkma yasağında vatandaşların acil ihtiyaçlarını temin etti
Ankara'da korona virüs tedbirleri kapsamında 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Altındağ Belediyesi, 250 hanenin ekmek ve eczane gibi acil ihtiyaçlarını temin etti. Altındağ Belediyesi ayrıca ilçe genelinde sokak hayvanlarının aç kalmaması için 500 kilogram mama dağıttı.

Altındağ'da sokağa çıkma yasağı Altındağlıları mağdur etmedi. 250 hanenin ekmek ve eczane gibi acil ihtiyaçları temin edilirken, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatlarıyla sokak hayvanları da unutulmadı. Vatandaşların mağdur olmaması için seferber olduklarını söyleyen Balcı, "İki gün sokağa çıkma yasağı uygulanması üzerine, gece geç vakitlerde hemen bir eylem planı yaptık. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için 60 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının alınabilmesi için ve sokakta yaşayan hayvan dostlarımızın da beslenebilmesi için ekiplerimizi seferber ettik. Bu süreçte ekip ve personel sayımızı sınırlı tutmuş olsak da herkese yetişebildik. Ekiplerimiz büyüklerimizin alışveriş gereksinimi için yardıma koştu. Acil ihtiyacı olanlar için ekiplerimiz hemen devreye girdi. Altındağ'da hiç kimsenin kendini yalnız ve kimsesiz hissetmemesi için elimizden geleni yaptık. Sokağa çıkma yasağının ilk gününde 250 hanenin ihtiyaçlarını karşıladık" dedi.

"500 kilogram mama dağıttık"

Balcı, "Sokakta yaşayan hayvan dostlarımızı da unutmadık. Hayvanlar da bizim dostlarımız. Alınan tedbirler nedeniyle artık insanlar dışarı çıkamadığından, sokak hayvanlarının yiyecek bulması çok zorlaşıyor. Şartlar onlar için de hayli zorlayıcı. Bu nedenle ekiplerimiz gün boyu ilçemizin belli alanlarına 500 kilogram mama dağıttı. Bu şartlardan ne kadar az hayvan dostumuz zarar görürse o kadar iyi" ifadelerini kullandı.

Altındağ Belediyesi zabıta ekiplerinin alınan tedbir kararlarına ve yasaklara uyulup uyulmadığını denetlemek için daima görev başında olduğunu sözlerine ekleyen Balcı, "İçinde bulunduğumuz bu önemli süreci gerekli tedbirleri alarak zararsız veya en az zararla atlatmak için hep birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz. Vatandaşlarımız karşılaştıkları her türlü olumsuzluğu 24 saat hizmet veren 444 39 19 numaralı Altın Masa Çağrı Merkezi'ne bildirebilirler" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Altındağ Belediyesi, Altındağ, Güncel
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