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Altındağ Belediyesince 4 bin aileye sosyal yardım desteği sağlandı

Altındağ Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 4 bin aileye sosyal yardım desteğinde bulundu.

29.03.2020 10:06 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:00
Altındağ Belediyesince 4 bin aileye sosyal yardım desteği sağlandı
Altındağ Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 4 bin aileye sosyal yardım desteğinde bulundu.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 bin gıda, 2 bin temizlik ve hijyen malzemelerinden oluşan yardım kolisi, ihtiyaç sahibi ailelere kapıdan teslim edildi.
Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, vatandaşların dışarıya çıkmaması için belediye ekiplerinin yardım paketlerini kapıdan teslim ettiklerini belirtti.
Dağıtım ekiplerinin gerekli sağlık önlemlerini aldığını aktaran Balcı, "Altındağ'da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Altındağ'da kimse yalnız değil. Bu zor günlerde yüzlerini güldürebildiysek ne mutlu bize." açıklamasını yaptı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Altındağ Belediyesi, Koronavirüs, Altındağ, Güncel

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