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Altındağ Belediyesinden 400 noktaya giysi kumbarası

Altındağ Belediyesi, ilçenin farklı noktalarına 400 adet kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbarası yerleştirmek için harekete geçti.

07.11.2019 09:13 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:18 Altındağ Belediyesinden 400 noktaya giysi kumbarası
Altındağ Belediyesi, ilçenin farklı noktalarına 400 adet kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbarası yerleştirmek için harekete geçti. Kumbaralar sayesinde toplanan kıyafetler, bakımları yapıldıktan sonra ihtiyaç sahiplerine gönderilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde devam eden Sıfır Atık Projesi kapsamında çalışmalar yürüten Altındağ Belediyesi, kullanılmış kıyafet, tekstil ve ayakkabı gibi giyim eşyalarının geri kazanımı için yeni bir proje hayata geçirdi. İhtiyaç sahibi vatandaşların kıyafet ihtiyacını karşılaması için kumbaralar muhtarlıklar, gençlik merkezleri, kadın eğitim merkezleri ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktalara yerleştiriliyor. Yerleştirilecek 400 giysi kumbarasıyla vatandaşların evlerinde kullanmadıkları giysi, ayakkabı ve tekstil ürünlerini geri dönüşüme kazandırılıyor. Yakıt ve zaman tasarrufu sağlamak amacıyla kumbaralara yerleştirilen sensörle de doluluk oranlarını takip eden ekipler, kumbaraların içerisindeki kıyafetleri toplayarak ayrıştırma işlemini gerçekleştiriyor.

Önceliklerinin yaklaşan kış öncesi ihtiyaç sahibi vatandaşların mont gibi kışlık giyeceklerini karşılamak olduğunu belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "İlçemizin farklı noktalarına kumbaralarımızı yerleştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 250 kumbaramızı yerleştirdik ve kısa süre içerisinde sayıyı arttıracağız. Ekiplerimiz kumbara dağıtımına devam ediyor. Kumbaralara bırakılan ürünler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak bir yaraya merhem olacak. Birilerinin eskisi, birilerinin yenisi olsun. Tüm vatandaşlarımızdan evlerinde kullanmadıkları giyim ve tekstil eşyalarını bu kutulara bırakmalarını istiyorum. Gerekli temizlikleri yapılarak kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine hızlı bir şekilde ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Balcı, ayrıca kumbaralara tekstil ürünleri dışında başka bir ürünün atılmaması konusunda uyarıda bulundu. - ANKARA

Altındağ Belediyesi, Emine Erdoğan, Altındağ, Güncel

Kaynak: İHA

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