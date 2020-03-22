Altındağ Belediyesinden 60 yaş üstü vatandaşlara alışveriş desteği
Altındağ Belediyesi ekiplerinin market alışverişi yapması Altındağ Belediyesi ekiplerinin alınan ürünleri vatandaşa götürmesi Altındağ Belediyesi ekiplerinin eczaneye gidişi Ekiplerin ilaçları vatandaşa teslim etmesi ANKARA - Altındağ Belediyesi kurduğu özel ekiple, koronavirüs...
22.03.2020 09:51 | Son Güncelleme: 22.03.2020 09:54
Altındağ Belediyesi ekiplerinin market alışverişi yapmasıAltındağ Belediyesi ekiplerinin alınan ürünleri vatandaşa götürmesiAltındağ Belediyesi ekiplerinin eczaneye gidişiEkiplerin ilaçları vatandaşa teslim etmesi ANKARA - Altındağ Belediyesi kurduğu özel ekiple, koronavirüs (Kovid-16) tedbirleri kapsamında evlerinde kalması gereken 60 yaş ve üzeri vatandaşların pazar, eczane ve market alışverişlerine yardımcı oluyor.
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Kaynak: AA
Haberin Videosu :Altındağ Belediyesinden 60 yaş üstü vatandaşlara alışveriş desteği
Etiketler : Altındağ Belediyesi, Güncel