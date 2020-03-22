Altındağ Belediyesinden 60 yaş üstü vatandaşlara alışveriş desteği

Altındağ Belediyesi ekiplerinin market alışverişi yapmasıAltındağ Belediyesi ekiplerinin alınan ürünleri vatandaşa götürmesiAltındağ Belediyesi ekiplerinin eczaneye gidişiEkiplerin ilaçları vatandaşa teslim etmesi ANKARA - Altındağ Belediyesi kurduğu özel ekiple, koronavirüs (Kovid-16) tedbirleri kapsamında evlerinde kalması gereken 60 yaş ve üzeri vatandaşların pazar, eczane ve market alışverişlerine yardımcı oluyor.

Kaynak: AA

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