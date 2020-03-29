Altındağ Belediyesinden 60 yaş üstü vatandaşlara alışveriş desteği

ALTINDAĞ Belediyesi ekipleri, koronavirüs salgınına karşı alının tedbirler kapsamında, 60 yaş ve üstü vatandaşların alışverişlerini yapıp, evlerine teslim etmeye devam ediyor.

Altındağ Belediyesi, 60 yaş ve üzeri vatandaşların market, pazar ve eczane alışverişlerini karşılamaya devam ediyor. Belediye tarafından oluşturulan özel ekip, her gün yüzlerce adrese gidip yaşlılara yardım ediyor. Aydınlıkevler Mahallesi'nde oturan Işık Tasalı, alışverişini yapan ekiplere teşekkür ederek, "Sizleri sık sık rahatsız etmem" dedi.

Koronavirüs salgınıyla birlikte 60 yaş ve üzeri vatandaşların daima yanlarında olduklarını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Kurduğumuz özel ekiple büyüklerimizin yanındayız. '444 39 19' numaralı Altın Masa Çağrı Merkezimizden bize ulaşabilirler. Bir telefon etmeleri bizim için yeterli. İnşallah bugünleri hep birlikte üstesinden geleceğiz" dedi.

Kaynak: DHA