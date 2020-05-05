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Altındağ Belediyesinden 76 yaşındaki Ülker teyzeye sıcak yuva

Sanatçı Haluk Levent'in sosyal medyadan duyurduğu, derme çatma, eski bir gecekonduda yaşayan 76 yaşındaki Ülker Güleryüz, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın girişimiyle apartman dairesinde sıcak bir yuvaya kavuştu.

Altındağ Belediyesinden 76 yaşındaki Ülker teyzeye sıcak yuva
05.05.2020 10:10 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:26
Sanatçı Haluk Levent'in sosyal medyadan duyurduğu, derme çatma, eski bir gecekonduda yaşayan 76 yaşındaki Ülker Güleryüz, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın girişimiyle apartman dairesinde sıcak bir yuvaya kavuştu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geçen haftalarda sanatçı Haluk Levent, yaşam koşulları elverişsiz ve ısınma imkanı olmayan bir gecekonduda yaşayan Ülker Güleryüz'ü sosyal medya hesabından paylaştı.
Levent'in paylaşımını gören Altındağ Belediyesi ekipleri, Başkan Asım Balcı'nın talimatıyla Güleryüz'ü ikamet etmek istediği mahallede sıcak bir yuvaya kavuşturdu, evini yeni eşyalarla döşedi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Asım Balcı, haber alır almaz hemen harekete geçtiklerini ve Güleryüz ile tanıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Kendisine, bundan böyle kocaman bir ailesi olduğunu, Altındağ'ın ve Altındağ Belediyesinin onu sevgiyle bağrına basacağını, Altındağ'ın altın kalpli insanlarının onu da aile bireyleri gibi benimseyeceğini anlattık. Ülker teyzemizin yüzünün güldüğünü görmek çok güzel. Artık yepyeni eşyalarla döşenmiş, sıcacık bir yuvası var. Hiç üşümeyecek, ömrünün kalan kısmını huzur içinde bu evde geçirecek inşallah."
Güleryüz'ün yeni evine kavuşmasının ardından sanatçı Levent de sosyal medya hesabından Asım Balcı'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Asım Balcı, Altındağ, Güncel, Haber

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