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Altındağ Belediyesinden 'Barış Pınarı Harekatına' bayraklı destek

Altındağ Belediyesi Ulus'ta vatandaşlara ve esnafa Türk bayrağı dağıttı.

14.10.2019 15:23Altındağ Belediyesinden 'Barış Pınarı Harekatına' bayraklı destek
Altındağ Belediyesi Ulus'ta vatandaşlara ve esnafa Türk bayrağı dağıttı.

Altındağ Belediyesi 'Barış Pınarı Harekatı' destek amacıyla Ulus'ta vatandaşlara ve esnafa Türk bayrağı dağıttı. Vatandaşlar aldıkları bayrakları harekata destek amacıyla dükkanlarına astı.

Vatandaşlara tek tek bayrak dağıtan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Bugün burada 'Barış Pınarı Harekatında' bulunan Mehmetçiğimize destek olmak amacıyla, Ulus'ta esnafımızla bir araya geldik. Esnafımıza şanlı bayrağımızı verdik. Burası Türkiye Cumhuriyet'inin Başkenti Ankara, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bölgedir. Birlik ve beraberliğimiz tam burada atıldı. Ulus olarak Mehmetçiğimizin yanındayız" dedi.

Bayrak dağıtımından sonra vatandaşlar askerlere destek sloganları attı. - ANKARA

Altındağ Belediyesi, Altındağ, Ulus, Güncel

Kaynak: İHA

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