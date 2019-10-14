Haberler » genel » Altındağ Belediyesinden 'Barış Pınarı Harekatına' bayraklı destek

Altındağ Belediyesinden 'Barış Pınarı Harekatına' bayraklı destek

Altındağ Belediyesinden 'Barış Pınarı Harekatına' bayraklı destekANKARA - Altındağ Belediyesi Ulus'ta vatandaşlara ve esnaflara Türk bayrağı dağıttı.

14.10.2019 16:05
Altındağ Belediyesinden 'Barış Pınarı Harekatına' bayraklı destek
ANKARA - Altındağ Belediyesi Ulus'ta vatandaşlara ve esnaflara Türk bayrağı dağıttı.
Altındağ Belediyesi 'Barış Pınarı Harekatı' destek amacıyla Ulus'ta vatandaşlara ve esnaflara Türk bayrağı dağıttı. Vatandaşlar aldıkları bayrakları harekata destek amacıyla dükkanlarına astı.
Vatandaşlara tek tek bayrak dağıtan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Bugün burada 'Barış Pınarı Harekatında' bulunan Mehmetçiğimize destek olmak amacıyla, Ulus'ta esnafımızla bir araya geldik. Esnaflarımıza şanlı bayrağımızı verdik. Burası Türkiye Cumhuriyet'inin Başkenti Ankara, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bölgedir. Birlik ve beraberliğimiz tam burada atıldı. Ulus olarak Mehmetçiğimizin yanındayız" dedi.
Bayrak dağıtımından sonra vatandaşlar askerlere destek sloganları attı.
Altındağ Belediyesinden 'Barış Pınarı Harekatına' bayraklı destek

Altındağ Belediyesi, Altındağ, Ulus, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
16:36 Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yıkılan kaçak yapıları inceledi
16:18 Suriye Milli Ordusu'nun Şanlıurfa'ya sevkiyatı sürüyor
16:10 Hatay'da öğrenciler Mehmetçiğe selamla mektup gönderdi
16:05 Altındağ Belediyesinden 'Barış Pınarı Harekatına' bayraklı destek
16:03 Ceylanpınar'da bir eve roket düştü evde yangın çıktı
15:49 Barış Pınarı Harekatı gazisi: "Teröristler çok korktular kaçıyorlar"
15:36 - YPG'liler hapishanedeki DEAŞ'lıları serbest bıraktı
14.10.2019 16:49:26