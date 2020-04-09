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Altındağ Belediyesinden çocuklara rengarenk sürpriz

Altındağ Belediyesi, korona virüsle mücadele tedbirleri nedeniyle evde kalan miniklere sürpriz yaptı.

09.04.2020 09:28 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:28
Altındağ Belediyesinden çocuklara rengarenk sürpriz
Altındağ Belediyesi, korona virüsle mücadele tedbirleri nedeniyle evde kalan miniklere sürpriz yaptı. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı 'nın talimatı ile 4-6 yaş arası çocuklara boya kalemi ve boyama kitabı hediye edilecek.

Altındağ Belediyesi, minikleri unutmadı. Korona virüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan miniklere rengarenk boya kalemleri ve boyama kitabı dağıtımına başlandı. Boya kalemi ve boyama kitabı talep etmek isteyenlerin Altındağ Belediyesinin 0 505 192 25 48 numaralı Whatsapp hattına bilgilerini içeren mesaj atmaları yeterli.

Altındağlı vatandaşların evlerinde kalmalarını çok önemsediklerini belirten Belediye Başkanı Asım Balcı, "Altındağlı hemşehrilerimizin evlerinde kalmaları ve sağlıkla kalmaları bizim için çok önemli Bu nedenle her yaştan Altındağlı vatandaşlarımız, özellikle de çocuklarımız ve gençlerimiz için hem eğitici hem de eğlendirici çözümler üretiyor, bir an önce hayata geçiriyoruz. Çünkü içerisinde bulunduğumuz süreçte, evde kalınması, özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile çocuklarımızın ve 20 yaş altı gençlerimizin dışarıya çıkmaması çok önemli" dedi.

Başkan Balcı, "Boyama kitabı ve boya kalemlerini temin etmek isteyenlerin Altındağ Belediyesinin Whatsapp hattına ad-soyad, telefon ve adres bilgilerini içeren bir mesaj atmaları yeterli. Kitapları ve boyaları kısa sürede kendilerine iletilecek. Onlar yeter ki evde kalsın. Biz kitabı kendilerine ulaştıracağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Altındağ Belediyesi, Altındağ, Whatsapp, Balcı, Güncel
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